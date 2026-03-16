Samsung Galaxy S26 Ultra: Análisis y opinión del móvil más completo de Samsung en 2026

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¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Samsung presentó hace unos días su nueva familia Galaxy S, que, un año más, está formada por tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Aunque los tres son muy potentes, el Galaxy S26 Ultra destaca por su gran pantalla con función de privacidad, la versatilidad de sus cámaras y el soporte para el lápiz S Pen.

El Samsung Galaxy S26 Ultra posee una pantalla LTPO AMOLED de 6.9″, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12/16 GB de RAM LPDDR5x, 256GB/512GB/1TB de almacenamiento UFS 4, cámara trasera gran angular (200MP, f/1.4) + ultra gran angular (50MP, f/1.9) + teleobjetivo 3x (10MP, f/2.4) + teleobjetivo 5x (50MP, f/2.9), cámara frontal (12MP, f/2.2), conectividad 5G y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 60W.

El Samsung Galaxy S26 Ultra está a la venta por 1.449€ (256 GB), 1.649€ (512 GB) y 1.949€ (1 TB).

He tenido la oportunidad de probar el Samsung Galaxy S26 Ultra a fondo y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Apartados del análisis

Diseño y construcción del Samsung Galaxy S26 Ultra

El diseño del Samsung Galaxyv S26 Ultra apenas ha evolucionado respecto al modelo del año pasado. Ahora cuenta con esquinas algo más redondeadas, pero sigue siendo más cuadrado que otros smartphones.

El Galaxy S26 Ultra posee una pantalla totalmente plana, lo que favorece la ausencia de reflejos y cambios de color en los laterales. Además, una pantalla plana resulta más cómoda para ser usada con el S Pen.

Los marcos que rodean la pantalla son muy estrechos, por lo que el Galaxy S26 Ultra presume de un elevado ratio de pantalla a cuerpo, en torno a un 91% según datos de GSM Arena. Esta cifra es de las mejores que podemos encontrar a día de hoy.

Samsung ha repetido la fórmula del orificio para la cámara frontal, que se encuentra situado en la parte superior de la pantalla, justo en el centro, y tiene un tamaño muy reducido.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, el orificio de la cámara no interfiere, ya que la zona donde está ubicado pertenece al área notificaciones. Ahora bien, en juegos que se ejecutan a pantalla completa de lado a lado (sin barras negras a derecha o izquierda), el orificio sí que puede interferir con lo que vemos en pantalla.

En la parte trasera, encontramos cambios en la disposición de las cámaras, ya que ahora las tres lentes más grandes están colocadas sobre un módulo con forma de píldora.

Las cámaras añaden grosor al teléfono, lo que dificulta el uso del S Pen sobre la pantalla cuando está apoyado sobre la mesa, ya que el teléfono baila al apoyar el lápiz encima.

El Galaxy S26 Ultra tiene un grosor de 7,9 mm, por lo que ha adelgazado ligeramente respecto al modelo del año pasado con 8,2 mm. Aunque pueda parecer una diferencia pequeña, es algo que se nota si vienes del modelo anterior. Según mis propias mediciones, el grosor se incrementa hasta 12,4 mm si tenemos en cuenta las cámaras traseras.

Su peso de 214 gramos lo sitúa como uno de los teléfonos más pesados, por lo que, si no te gustan los smartphones abultados, quizás quieras echar un vistazo a los Galaxy S26+ o Galaxy S26, que poseen unas dimensiones algo más compactas.

Samsung ha seguido los pasos de Apple y, este año, el teléfono abandona el uso de titanio y regresa al aluminio (Armor Aluminum 2), que es más ligero y ofrece mejores propiedades para la conducción del calor, aunque no es tan resistente.

El frontal está protegido por Corning Gorilla Armor 2, que ofrece una buena resistencia a caídas y arañazos, junto con tratamiento de superficie antirreflejos. La parte trasera cuenta con Gorilla Glass Victus 2. No hay cambios, por tanto, respecto al modelo del año pasado.

🔪 ¿Qué aporta Corning Gorilla Armor 2?

Se trata de una cubierta de cristal cerámico que combina propiedades antirreflejantes con una resistencia superior a los arañazos, marcando un nuevo estándar en la industria.

Introduce mejoras significativas respecto a su predecesor, ofreciendo una resistencia superior frente a caídas y arañazos. Este nuevo material ha sido diseñado para proteger mejor los dispositivos ante impactos sobre superficies rugosas, garantizando una mayor vida útil del smartphone.

Una de las características más destacadas de Gorilla Armor 2 es su capacidad para reducir drásticamente los reflejos de la pantalla. Tanto en interiores como en exteriores, esta tecnología mejora la relación de contraste, ofreciendo una visión más clara y nítida incluso en condiciones de alta luminosidad.

En pruebas de laboratorio, Gorilla Armor 2 demostró una resistencia sobresaliente, soportando caídas de hasta 2,2 metros sobre superficies similares al hormigón. En comparación, otros materiales de vitrocerámica fallaron a partir de un metro. Además, su resistencia a los arañazos es cuatro veces superior a la de otros vidrios de litio-aluminosilicato con recubrimientos antirreflectantes.

Uno de los aspectos que más me gusta del Galaxy S26 Ultra es la reducción de reflejos en la pantalla frente a otros teléfonos, sobre todo en situaciones donde tenemos una luz brillante, como el sol o una bombilla, que incide sobre la pantalla.

El recubrimiento de Corning consigue reducir las reflexiones de fuentes de luz cercanas por encima de otros dispositivos, como se puede apreciar en estas imágenes donde aparece junto al Pixel 10 Pro cerca de una ventana. Es evidente que el teléfono de Samsung muestra muchos menos reflejos.

Samsung Galaxy S26 Ultra junto al Google Pixel 10 Pro

El Samsung Galaxy S26 Ultra está disponible en cuatro colores — Violeta Cobalto, Negro, Azul Cielo y Blanco –, aunque en Samsung.com puedes encontrar dos colores exclusivos — Oro Rosa y Gris Plata

He tenido oportunidad de probar el modelo Violeta Cobalto, que es un color bastante atractivo si te gustan los teléfonos de aspecto elegante. El teléfono presenta un acabado mate en la parte trasera en el que apenas quedan marcadas las huellas dactilares — paz mental para los que odiamos ver el teléfono sucio a todas horas.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del Galaxy S26 Ultra para ver con qué elementos nos encontramos.

En el lateral derecho encontramos un botón alargado de volumen y el botón de encendido, que es más pequeño de lo que me gustaría — quizás para distinguirlo bien del botón de volumen.

El lateral izquierdo está libre de cualquier botón o ranura.

En la parte superior no encontramos ningún elemento.

La parte inferior del teléfono alberga un conector USB-C, el altavoz, la bandeja para las dos tarjetas nano-SIM (pero no hay sitio para tarjeta microSD) y el compartimento para el S Pen.

Si bien el S Pen es un añadido interesante, no podemos olvidar que este compartimento resta espacio en el interior del teléfono que podría ser dedicado a una batería mayor. Me encantaría ver dos Galaxy S26 Ultra, uno normal sin compartimento (y más batería) y otro S Pen Edition con él para los fans del puntero físico.

Samsung ha dotado al Galaxy S26 Ultra de resistencia IP68 frente al polvo y el agua, por lo que no debería haber ningún problema si se moja accidentalmente. Algunos fabricantes ya incluyen certificación IP69, que aporta resistencia a agua a presión y altas temperaturas, por lo que me habría gustado que Samsung diera el salto.

Si quieres conocer la diferencia entre IP68 y IP69, y por qué algunos fabricantes incluyen ambos, echa un vistazo a este artículo.

No debemos olvidar que los daños por agua no están cubiertos por la garantía, por lo que no deberías utilizar el móvil para tomar fotografías subacuáticas — confieso que, en el pasado, yo he utilizado un teléfono Samsung para tomar fotos dentro de la piscina, pero no es una práctica recomendable.

Samsung Galaxy S26 Ultra mojado

Pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con un panel Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.9″ con ratio 19.5:9 y, como ya he comentado, totalmente plano. Se trata de un tamaño de pantalla bastante grande y, por tanto, ideal para disfrutar de fotos y vídeos, navegar por páginas web, leer feeds de redes sociales, o incluso escribir sobre la pantalla con el S Pen.

La resolución de la pantalla del Galaxy S26 Ultra es 3.120 x 1.440 píxeles, una cantidad de píxeles muy elevada que hace que la densidad sea de 498 ppp.

Samsung es consciente de que no hace falta tanta resolución en el día a día y, por ello, la pantalla del Galaxy S26 Ultra está configurada por defecto a una resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles), lo que equivale a una densidad de 374 ppp.

En la práctica, la resolución Full HD+ es más que suficiente para una pantalla de este tamaño ya que los píxeles resultan indistinguibles a simple vista. Al reducir la resolución, se ahorra batería ya que el procesador tiene que mover menos píxeles.

Samsung ha integrado tecnologías directamente en el procesador. ProScaler mejora la nitidez y el contraste de imágenes, aumentando la legibilidad del texto, suavizando texturas y enriqueciendo la reproducción de fotos y vídeos. Por su parte, el motor Digital Natural Image (mDNIe) mejora los gradientes de color, produciendo transiciones de color y sombras más suaves.

El Samsung Galaxy S26 Ultra posee un panel LTPO que permite ajustar la tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz de manera dinámica.

Algunos fabricantes han comenzado a incorporar paneles LTPO4.1, que permiten ajustar diferentes tasas de refresco a zonas concretas de la pantalla para un ahorro de batería todavía mayor. Samsung no aporta información sobre el tipo de panel LTPO del Galaxy 25 Ultra, por lo que desconozco si incorpora esta tecnología.

Aunque Samsung no ha publicitado este aspecto, la pantalla del Galaxy S26 Ultra mantiene una frecuencia de actualización PWM de alrededor de 492 Hz. Este valor se queda escaso frente a los valores que vemos en algunos smartphones de gama alta, que alcanzan los 4.320 Hz.

Una alta frecuencia de actualización PWM evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas. Si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM.

El panel Dynamic AMOLED 2X ofrece una gama de colores que alcanza el 100% del espacio de color DCI-P3, que es el utilizado habitualmente en la industria del cine. Las pantallas de Samsung llevan siendo compatibles con DCI-P3 desde hace varios años, y cuentan con la certificación Color Volume 100% de VDE de Alemania, que significa que cubre este gamut a todos los niveles de brillo.

Aunque algunos rumores sugerían que Samsung podría dar el salto a incorporar un panel de 10 bits, esto no ha ocurrido y el Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora un panel de 8 bits.

🎨 ¿Cuál es la diferencia entre un panel de 8 bits y un panel de 10 bits?

Un panel de 8 bits puede mostrar 256 niveles por canal de color (rojo, verde y azul), lo que se traduce en aproximadamente 16,7 millones de colores. En cambio, una pantalla de 10 bits permite 1.024 niveles por canal, alcanzando cerca de 1.070 millones de colores.

La principal ventaja de los 10 bits está en la suavidad de los degradados y en una mayor precisión cromática. En paneles de 8 bits pueden aparecer fenómenos de banding, es decir, transiciones visibles en degradados que deberían ser suaves, como en cielos o fondos con variaciones de color progresivas.

Aparentemente, el Galaxy S26 Ultra presenta menos bandas visibles de color que el Galaxy S25 Ultra. Dado que Samsung ha confirmado que el panel es de 8 bits, la explicación más probable es el uso de FRC (Frame Rate Control). Esta técnica, conocida como 8-bit + FRC, alterna rápidamente entre valores de color cercanos para simular tonos intermedios adicionales.

A nivel visual, especialmente en pantallas de smartphone, el resultado puede acercarse mucho a la experiencia de un panel 10 bits real, reduciendo notablemente el banding en comparación con generaciones anteriores.

Otra de las características del panel es que puede alcanzar un brillo máximo de 2.600 nits y un contraste 5.000.000:1, ambos valores realmente altos. Samsung no da detalles sobre en qué condiciones consigue ese brillo, ya que en un panel OLED se puede conseguir un brillo muy alto midiendo un área iluminada muy pequeña.

Samsung incorpora una funcionalidad llamada Protector de la Vista que ajusta los niveles de luz azul de forma automática, en función de la hora del día, para reducir las molestias en los ojos y ayudar a conciliar el sueño por la noche.

Protector de la Vista ofrece dos modos de funcionamiento: adaptable y personalizado. El modo adaptable ajusta automáticamente los colores en función de la hora del día, con pequeñas variaciones durante el día y colores mucho más cálidos por la noche. En el modo personalizado, puedes elegir la temperatura de color que más te guste y el horario en el que se aplica (siempre, del anochecer al amanecer o tu propio horario).

También incluye una opción llamada Tono de color adaptable que ajusta los tonos de color y el balance de blancos en función de las condiciones de iluminación del ambiente para que los colores se vean más naturales en distintos entornos.

Además de HDR, la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra soporta HDR10+, el formato que mejora el rango dinámico del estándar HDR y que está impulsado principalmente por la propia Samsung. HDR10+ compite con Dolby Vision, que en la actualidad está más extendido, pero que Samsung no soporta.

La mayoría de los smartphones proporcionan uno o varios gamuts de color, pero estos son fijos. Sin embargo, el Samsung Galaxy S26 Ultra ofrece gestión automática del color. Esto significa que cambia al gamut de colores adecuado al mostrar un contenido de imagen que tenga un perfil ICC que se encuentre dentro del amplio espacio de color soportado por pantalla OLED.

Samsung ofrece dos modos de pantalla: Natural e Intenso. El modo Natural es el que refleja los colores de forma más natural en el gamut estándar sRGB que utilizan casi todas las apps, mientras que el modo Intenso está pensado para producir colores más vibrantes.

El Samsung Galaxy S26 Ultra incluye Advanced Vision Booster, que ajusta el tono de color y contraste en tres condiciones de luminosidad diferentes, en lugar de dos como hacen otros smartphones, para combatir el brillo y los reflejos de la luz del día.

Según mis mediciones con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro, el brillo máximo con el brillo en modo manual es de unos 400 nits, que aumenta hasta 610 nits al activar la opción de brillo extra, que incrementa el brillo máximo en modo manual a costa de un mayor consumo de batería.

Al activar el modo de brillo automático, se tiene acceso al modo de alto brillo (HBM) que me ha permitido medir un brillo de 1.265 nits bajo una luz intensa como el sol.

Este valor de brillo máximo es alto y, por tanto, no deberías tener problemas para utilizar la pantalla en exteriores. Ahora bien, algunos smartphones de gama alta superan con creces este valor, por lo que echo de menos un incremento respecto al modelo del año pasado.

Estas pruebas se han realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco. En esta gráfica comparativa reflejo el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

Si en lugar de mostrar toda la pantalla en blanco, reducimos la superficie blanca a un rectángulo que ocupe un 18% de la superficie (siendo el resto de color negro), el brillo del área iluminada se dispara y alcanza, en mis pruebas, 2.400 nits (el brillo máximo de una pantalla OLED depende de la cantidad de píxeles encendidos). Esto está en línea con el brillo máximo declarado de 2.400 nits por parte de Samsung.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito (según Samsung, es 5.000.000:1). Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Una característica presente en la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra es la función Always On Display (Pantalla Siempre Activa) que hace que el teléfono muestre la hora (con varios diseños de reloj disponibles) y la fecha cuando el teléfono está bloqueado, junto con iconos de notificaciones con colores.

Además, el fondo de pantalla elegido sigue siendo ligeramente visible. El nivel de brillo de los elementos de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiente.

Es posible configurar que la pantalla Always On Display esté activa en todo momento, solo durante 10 segundos cuando toquemos la pantalla o entre determinadas horas. También es posible controlar la reproducción de música desde esa pantalla.

Pantalla Always On Display

La principal novedad de la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra es la Pantalla de privacidad, que mejora la privacidad del usuario limitando la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales extremos cuando se activa. Ahora bien, debes tener en cuenta que, si la otra persona observa la pantalla desde un ángulo no muy extremo, podrá seguir viendo el contenido. Por supuesto, la pantalla sigue siendo legible si alguien se coloca detrás de ti.

La forma en que se implementa esta función consiste en aplicar un filtro de hardware sobre la mitad de los píxeles, que ahora quedan separados en dos grupos: píxeles estrechos y píxeles anchos. Los píxeles estrechos emiten la luz directamente hacia delante, mientras que los píxeles anchos emiten la luz en un ángulo más amplio. Cuando se activa el interruptor de Pantalla de privacidad, el brillo de los píxeles anchos se reduce de forma significativa.

Por eso, cuando la mitad de los píxeles dejan de funcionar, el brillo máximo de la pantalla se reduce aproximadamente a la mitad. La densidad de píxeles también disminuye cuando se desactivan estos píxeles.

La función puede aplicarse solo a determinadas áreas de la pantalla, a diferencia de los protectores de pantalla de privacidad tradicionales. Por ejemplo, puedes activarla únicamente para las notificaciones entrantes o para campos sensibles, como PIN, contraseñas o patrones de desbloqueo. Por el momento, esta función solo funciona en aplicaciones del sistema y en la pantalla de bloqueo del teléfono, aunque se espera que en el futuro llegue compatibilidad con aplicaciones de terceros.

También es posible configurar que se active únicamente en determinadas apps, como WhatsApp u otras donde no queramos que otros lean nuestras conversaciones. Además, se integra con las Rutinas del sistema. Por ejemplo, puedes configurar que se active automáticamente cuando sales de casa o estás en la oficina.

También existe un ajuste llamado Máxima Privacidad de Pantalla, que incrementa la protección visual pero afecta notablemente a la calidad de imagen. Con este modo activado, los negros se vuelven grisáceos y el contraste disminuye considerablemente. Esto dificulta aún más que otras personas puedan ver el contenido de la pantalla, aunque el impacto en la experiencia visual hace que no sea una opción pensada para ser usada constantemente.

Modo de pantalla normal

Modo Privacidad de Pantalla

Modo Máxima Privacidad de Pantalla

A continuación, se puede ver cómo la nitidez de imagen se reduce al activar el modo Privacidad de Pantalla y, aún más, al activar el modo de Máxima Privacidad de Pantalla.

Modo de pantalla normal

Modo Privacidad de Pantalla

Modo Máxima Privacidad de Pantalla

Aunque la nueva función de Pantalla de privacidad resulta interesante y potencialmente útil en determinadas situaciones, no es «mágica.» En el modo de privacidad estándar, todavía es posible distinguir de forma aproximada el contenido de la pantalla cuando se observa desde un ángulo lateral. Es el modo de Máxima Privacidad el que realmente logra ocultar lo que aparece en el panel, aunque a costa de afectar de forma notable a la experiencia de visualización.

Por suerte, cuando la función está desactivada, la calidad del panel no se ve comprometida en absoluto. De hecho, cuando he comparado esta la pantalla con la del Galaxy S25 Ultra, no he notado ninguna diferencia.

Rendimiento del Samsung Galaxy S26 Ultra

Este año, todos los miembros de la familia Galaxy S26 llegan con el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip de gama alta desarrollado conjuntamente con Samsung. Este chip se basa en el Snapdragon 8 Elite Gen 5, presentado en septiembre de 2025 y fabricado en el proceso de 3 nm más avanzado de la actualidad.

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy es un SoC de gama alta personalizado para Samsung que integra dos núcleos rápidos Oryon Gen 3 Prime de hasta 4,74 GHz (en lugar de 4,6 GHz) y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños con frecuencias de hasta 3,62 GHz. Además, cuenta con una GPU Adreno 840 a 1.300 MHz (en lugar de 1.200 MHz).

El módem X85 5G integrado es compatible con 5G NR Sub-6 y mmWave, alcanzando velocidades de hasta 12,5 Gbit/s de descarga y 3,7 Gbit/s de subida.

El controlador de memoria cuádruple de 16 bits por canal (total 64 bits) soporta LPDDR5X-5300 MHz, con un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento por núcleo de los grandes Prime Cores es sobresaliente y se sitúa al nivel del Apple A19 Pro, en lo más alto del rendimiento para procesadores de smartphone. Bajo cargas multinúcleo, los resultados son aún mejores: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera al A19 Pro en un 21% y solo queda ligeramente por detrás del Apple M4 de 9 núcleos.

El Samsung Galaxy S26 Ultra viene con 12 GB de memoria RAM para las variantes de 256 o 512 GB, y con 16 GB de memoria RAM para la variante de 1 TB de almacenamiento. Esta memoria es LPDDR5x, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone.

La memoria LPDDR5x de Samsung se fabrica con el proceso de 14nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

Samsung añadió hace tiempo la funcionalidad RAM Plus que asigna almacenamiento para ser usado como RAM extra. En este teléfono, puedes escoger cuánta RAM virtual quieres utilizar: 2, 4, 6 u 8 GB.

El Samsung Galaxy S26 Ultra se comercializa en variantes de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Este almacenamiento es muy rápido ya que es tipo UFS 4.1 o 4.2.

UFS 4.1 incorpora desfragmentación iniciada por el host, lo que significa que el almacenamiento puede organizarse y limpiarse de forma más eficiente, prolongando su vida útil.

Aunque UFS 4.0 y UFS 4.1 incluyen la tecnología WriteBooster, en UFS 4.1 es más avanzada, ya que permite redimensionar el buffer (Buffer Resizing) y realizar vaciados parciales de memoria (Partial Flushes). Esto posibilita limpiar selectivamente partes de la caché para mantener funcionando de forma óptima los datos más importantes.

En caso de que quieras ampliar el almacenamiento, tenemos malas noticias: ninguno de los modelos de Galaxy S26 llega con ranura micro-SD. Esto puede ser un inconveniente para aquellos usuarios que almacenan una gran cantidad de fotografías, vídeos o juegos en su smartphone, o que utilizan la tarjeta micro-SD para intercambiar datos, ya que ahora no podrán hacer uso de ella.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, en caso de que quieras conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeo 4K UHD a 60 fps.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 2.288.907 puntos, la puntuación más alta que he medido en un smartphone a fecha de hoy.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 3.679 / 11.149 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados muy altos, especialmente en el rendimiento multi-núcleo.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 20.607 puntos, un valor muy elevado.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba 3DMark Wild Life Extreme Unlimited, también ha obtenido un resultado muy elevado.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados espectaculares, en línea con los mejores.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

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Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9 y 120 FPS en Real Racing 3 y Call of Duty. Son valores altos, propios de un smartphone de gama alta.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Asphalt 9 60 100% 56-61 4% Real Racing 3

120 100% 119-120 3% Call of Duty 120 100% 105-120 5%

(*) Configuración de calidad de los juegos:

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado» y FPS a 60

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el Samsung Galaxy S26 Ultra ha conseguido unos resultados espectaculares en los benchmarks, como era de esperar dado que incorpora el chip más potente del momento acompañado por memoria RAM y almacenamiento muy rápidos.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego, ir a otro y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

El Galaxy S26 Ultra incorpora una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica colocado a lo largo de los laterales del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de forma más eficiente sobre una superficie mayor. Esto mejora la disipación térmica y ayuda a mantener el dispositivo más fresco y estable, incluso durante tareas exigentes como juegos, multitarea o grabación de vídeo.

Para comprobar si estas afirmaciones de Samsung están a la altura de la realidad, he realizado dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 45% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 52%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy S26 Ultra no solamente soporta WiFi 6 y WiFi 6E, sino que también es compatible con el más avanzado WiFi 7. Aunque la mejora del rendimiento o la velocidad no es el objetivo principal de Wi-Fi 7, sí lo consigue gracias a la decisión de admitir canales más amplios.

Los nuevos canales de 320 MHz de Wi-Fi 7 ofrecen una ventaja de velocidad significativa con respecto a Wi-Fi 6 y sus siete canales de 160 MHz. Aunque no todos los dispositivos soportarán estos canales más amplios, son una mejora bienvenida para las aplicaciones que requieren mucho ancho de banda.

Wi-Fi 7 también aumentará el número de flujos espaciales a 16. Cuando se combina con el soporte de canales más amplios, se estima que el nuevo estándar debería ofrecer una velocidad de datos máxima teórica de 46 Gbps. Esto supone un aumento de más de 5 veces respecto a los 9 Gbps de Wi-Fi 6.

La mayor capacidad de Wi-Fi 7, su menor latencia y la mejora de las capacidades de gestión de las interferencias la hacen ideal para nuevas tecnologías como la RA/RV y los juegos en streaming, gracias a la reducción de la latencia y la mejora en la estabilidad de la conexión.

En mis pruebas de velocidad de red, el Samsung Galaxy S26 Ultra ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 706 Mbps y 507 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el Samsung Galaxy S26 Ultra es compatible con redes 5G. Existen dos versiones del Samsung Galaxy S26 Ultra, una con conectividad Sub-6 y otra con conectividad Sub-6 y mmWave. En España solo se comercializa la versión Sub-6, a pesar de que ya se ha empezado a desplegar tímidamente la tecnología mmWave en España.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red celular ha sido satisfactoria. He medido velocidades de alrededor de 340 Mbps de bajada y 30 Mbps de subida con conexión 5G con Orange.

El Galaxy S26 Ultra es compatible con Bluetooth 6, NFC, y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou y QZSS). Además, incluye GPS de frecuencia dual, por lo que pueden utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión.

Samsung ha incorporado la tecnología Ultra-Wideband (UWB) que permite posicionar con precisión en el espacio objetos y dispositivos que también utilicen esta tecnología y abre un gran abanico de posibilidades.

Samsung introdujo hace unos años sus etiquetas de rastreo de objetos SmartTag y, posteriormente, introdujo la SmartTag 2 (ver análisis), que permite localizar objetos mediante Bluetooth y, para una mayor precisión espacial, también con UWB. Estas etiquetas permiten localizar objetos (llaves, maletas, mochilas, bicicletas) e incluso mascotas con gran precisión a través de la app SmartThings, haciendo uso de la Realidad Aumentada.

Samsung ha ampliado el soporte de comunicación por satélite en sus smartphones Galaxy a nivel global y, en España, ha confirmado el inicio de pruebas conjuntas con Orange en marzo. Este movimiento sitúa a España como uno de los países europeos clave en el despliegue y validación de esta tecnología.

Si los ensayos resultan satisfactorios y cumplen los requisitos regulatorios, los usuarios españoles podrían acceder a mensajería y servicios básicos vía satélite en áreas sin cobertura convencional, algo especialmente relevante en entornos rurales o de montaña.

Características del puntero S Pen

Una de las funcionalidades que distingue al Samsung Galaxy S26 Ultra del resto de la familia es la compatibilidad con el lápiz S Pen para poder escribir y dibujar sobre la pantalla.

El S Pen carece de conectividad Bluetooth. Su funcionamiento depende exclusivamente de los sensores incorporados en la pantalla del teléfono, que detectan la presión y los movimientos del S Pen. Esto quiere decir que no admite funcionalidades de gestos en el aire

El S Pen cuenta con una punta de tan solo 0,7 mm y ofrece una sensibilidad de 4.096 niveles de presión. Además, posee certificación IP68, por lo que puede ser sumergido en agua sin que se dañe. El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora un compartimento para guardar el S Pen, por lo que no tendrás que hacer uso de una funda especial para guardarlo.

La latencia del S Pen es de solo 2.8 ms, eliminando casi la sensación de retardo al escribir o dibujar. En la práctica, dibujar o escribir con el S Pen sobre la pantalla del Galaxy S26 Ultra es como hacerlo sobre un papel.

Si pulsamos sobre el icono de un lápiz sobre la pantalla o mantenemos pulsado el botón del S Pen mientras el lápiz está tocando o muy cerca de la pantalla, se activa el menú con nuestra selección de las posibles acciones de Air Command.

La función Crear notas abre la aplicación Samsung Notes, que nos permite tomar una nota de texto manuscrita (o con el teclado), pegar imágenes, añadir grabaciones de voz, etc. Además, si acostumbras a escribir torcido, Samsung permite enderezar el texto que has escrito.

La app permite convertir letra manuscrita a texto con un grado de precisión elevado. Samsung permite exportar la nota a un fichero PDF, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, un archivo de imagen o un fichero de texto. También es posible importar un fichero PDF en Samsung Notes para tomar notas encima.

Samsung Notes permite sincronizar las notas que escribes con la nube para que estén disponibles en cualquier otro teléfono, tablet o PC siempre que accedas con tu cuenta de Samsung. También es posible sincronizarlas con aplicaciones de Microsoft como OneNote y Outlook para la web.

La app Notas utiliza IA para dar formato automático, corregir, resumir, traducir o generar portadas para las notas.

Siguiendo con las funcionalidades del S Pen, la herramienta Smart Select permite recortar una porción de la pantalla y guardarla como una imagen o, incluso, convertirla a texto. También es posible generar una imagen animada GIF capturando una zona de la pantalla en movimiento.

La función Escritura pantalla hace una captura de la pantalla y nos permite escribir o dibujar encima. Esta función integra la opción de Scroll Capture, que hace scroll automáticamente para capturar una página web completa, de principio a fin.

Una de las funciones más útiles es la posibilidad de tomar notas sobre la pantalla estando apagada. Basta con extraer el S Pen para estar en disposición de escribir sobre la pantalla y, una vez que terminamos, podemos guardar la nota o dejarla fija en la pantalla Always On Display. Esta función es útil para, por ejemplo, tomar una nota rápida sobre la marcha.

Biometría del Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung incorpora un lector de huella ultrasónico debajo de la pantalla del Galaxy S26 Ultra que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla. La ventaja de utilizar un sensor ultrasónico frente a uno óptico no es solamente mayor seguridad, sino que permite desbloquear a oscuras sin tener que iluminar la pantalla y reconoce la huella incluso aunque el dedo esté mojado.

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el lector. Un aspecto que me gusta del Galaxy S26 Ultra es que la zona de la huella de la pantalla aparece marcada en la pantalla Always On Display, por lo que es más sencillo acertar que en otros smartphones.

Samsung ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar cómodo de alcanzar con el dedo, ya que ese es el sitio natural donde se apoya el pulgar al sostener el teléfono.

En las pruebas que he llevado a cabo, la velocidad de desbloqueo es buena. Sigue siendo importante acertar con el dedo en la zona de lectura, pero no he tenido ningún problema a la hora de que el sistema reconozca la huella a la primera.

Reconocimiento de huella dactilar del Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung también ha incluido un sistema de reconocimiento facial que utiliza una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D del iPhone o ciertos smartphones Android ni tampoco funciona en la oscuridad.

En cualquier caso, en mis pruebas no he sido capaz de engañar al sistema con una fotografía de mi rostro, ni siquiera en el modo de reconocimiento más rápido que reduce la seguridad. También es posible elegir si los ojos deben estar abiertos para desbloquear, si quieres evitar que accedan a tu teléfono mientras duermes.

Samsung permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

El Galaxy S26 Ultra también soporta Prolongar desbloqueo, una funcionalidad que permite mantener el dispositivo desbloqueado en varias situaciones:

Detección corporal: Cuando desbloquees el teléfono, se quedará desbloqueado mientras estés en movimiento (por ejemplo, si estás andando y lo llevas encima). Permanecerá desbloqueado durante un máximo de 4 horas o hasta que lo dejes en alguna superficie.

Cuando desbloquees el teléfono, se quedará desbloqueado mientras estés en movimiento (por ejemplo, si estás andando y lo llevas encima). Permanecerá desbloqueado durante un máximo de 4 horas o hasta que lo dejes en alguna superficie. Sitios de confianza: Cuando desbloquees el teléfono, se quedará desbloqueado mientras estés en un sitio de confianza. Permanecerá desbloqueado durante un máximo de 4 horas o hasta que abandones el sitio de confianza.

Cuando desbloquees el teléfono, se quedará desbloqueado mientras estés en un sitio de confianza. Permanecerá desbloqueado durante un máximo de 4 horas o hasta que abandones el sitio de confianza. Dispositivos de confianza: Cuando desbloquees el teléfono, se quedará desbloqueado si está conectado a alguno de los dispositivos de confianza que indiques, como un reloj Bluetooth o el sistema del coche. Permanecerá desbloqueado durante un máximo de 4 horas o hasta que se desconecte de todos los dispositivos de confianza.

Batería y autonomía del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra con su gran pantalla de 6.9″ llega con una batería de 5.000 mAh. Se trata exactamente de la misma batería que encontrábamos en el Galaxy S25 Ultra del año pasado y también en sus antecesores, Galaxy S24 y S23 Ultra.

Esta capacidad se ve algo escasa para los tiempos que corren. Muchos fabricantes han empezado a incorporar baterías de silicio-carbono, que representan una evolución respecto a las de litio tradicionales, ofreciendo mayor densidad energética en un tamaño similar.

Es evidente que el hueco dedicado al compartimento del S Pen resta espacio para una batería de gran tamaño, pero echo de menos una mayor capacidad de la batería.

Tener acceso a información detallada sobre el estado de la batería puede ser una fuente de preocupación para algunos, pero también resulta útil para prolongar su vida útil. Samsung ha dado un paso en este sentido al incorporar nuevos datos sobre la salud de la batería.

El teléfono muestra información clave sobre sus baterías: estado de la batería (porcentaje de salud), recuento de ciclos de la batería, fecha de fabricación y fecha de primer uso.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y en esta prueba vemos a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos todas las pruebas de los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la pantalla a 60 Hz y otra con la frecuencia adaptable hasta 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 17 horas y 8 minutos, que es un valor intermedio. Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia adaptable hasta 120 Hz, la autonomía se reduce a 14 horas y 59 minutos, lo que supone una caída de alrededor de un 13 por ciento. De nuevo, sigue siendo un valor intermedio.

En la práctica, la autonomía del Galaxy S26 Ultra es buena y no deberías tener problemas para llegar al final del día, pero está por debajo de lo que consiguen otros competidores, especialmente los rivales chinos que incorporan baterías más grandes.

Si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, puedes activar el modo ahorro estándar de energía, que restringe el uso de redes, la sincronización y la ubicación en segundo plano. Además, opcionalmente, es posible limitar el rendimiento máximo de la CPU al 70%, reducir el brillo en un 10%, desactivar la pantalla Always On Display, establecer la fluidez de movimientos a estándar (60 Hz), activar el modo oscuro y establecer el tiempo de espera de pantalla en 30 segundos.

Es posible activar un modo ahorro máximo de energía aún más exigente que limita todas las actividades y notificaciones en segundo plano, excepto las aplicaciones esenciales que elijas.

Samsung ofrece una funcionalidad llamada límites de uso en segundo plano, que limita el uso de la batería por parte de las aplicaciones que no usas normalmente. También es posible seleccionar individualmente aquellas aplicaciones que no queremos que consuman batería cuando no están siendo utilizadas.

Opciones de batería y ahorro de energía

El Galaxy S26 Ultra ofrece carga rápida por cable a 60 W, que Utiliza el estándar USB-PD con soporte del perfil PPS (3A/20V), en lugar de los protocolos propietarios de otros fabricantes, lo que permite utilizar cualquier cargador compatible del mercado.

En mis pruebas con un cargador USB-PD estándar de 65W (🛒 29,99€), el proceso completo de carga del Galaxy S26 Ultra ha llevado un total de 52 minutos. Como podemos apreciar en la gráfica, en 15 minutos la carga ha llegado al 50%.

La carga a 60 W no es especialmente rápida si la comparamos con otros buques insignia como el HONOR Magic8 Pro o el OnePlus 13, que soportan carga a 100W o más, y tardan menos de 40 minutos en cargar de 0 a 100%.

Proceso de carga del Samsung Galaxy S26 Ultra



El Samsung Galaxy S26 Ultra soporta el estándar de carga inalámbrica Qi 2.2, que permite cargar el teléfono sin utilizar cable y además incrementa la velocidad hasta 25 W si cuentas con una base de carga inalámbrica con esta potencia.

Me habría gustado la incorporación de imanes en la parte trasera para facilitar el alineamiento entre el teléfono y la base de carga, como ocurre en muchos dispositivos compatibles con Qi2, pero Samsung ha decidido no hacerlo un año más.

Samsung ha incluido la funcionalidad Wireless PowerShare que permite utilizar el Galaxy S26 Ultra como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta y no demasiado eficiente (se pierde energía en el proceso de transmisión).

Software One UI 8.5 del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Galaxy S26 Ultra llega con Android 16 y One UI 8.5, la evolución más reciente del software de Samsung. Esta versión continúa la transición iniciada en One UI 8 hacia una experiencia más inteligente y automatizada, donde la inteligencia artificial y la personalización juegan un papel central.

Samsung ofrece siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad. Con este plazo, iguala a Google y HONOR, quedando por delante del resto de fabricantes de smartphones Android.

En lugar de introducir un rediseño radical, Samsung ha optado por refinar muchos elementos del sistema para hacerlos más útiles en el día a día, integrando funciones inteligentes en prácticamente todos los rincones del sistema.

Una de las grandes bases de esta generación es la integración mucho más profunda de Galaxy AI. One UI 8 introduce capacidades de inteligencia artificial multimodal que permiten al sistema entender mejor lo que ocurre en pantalla y ofrecer asistencia contextual.

Esto se traduce en funciones capaces de analizar texto, imágenes o incluso la actividad del usuario para sugerir acciones útiles sin necesidad de abrir nuevas aplicaciones. En el día a día, el sistema puede recomendar compartir una imagen, añadir un evento al calendario o responder a un mensaje con una sugerencia contextual basada en lo que aparece en pantalla.

Gracias a Gemini, el Galaxy S26 Ultra incorpora agentes de IA integrados en el sistema, capaces de automatizar tareas repetitivas. En lugar de limitarse a responder preguntas, estos agentes pueden interactuar con aplicaciones y ejecutar acciones por el usuario.

Por ejemplo, el sistema puede navegar por apps, completar formularios o preparar acciones complejas que solo requieren confirmación final por parte del usuario. Las únicas apps compatibles son Uber, Lyft, Grubhub, DoorDash, Uber Eats, y Starbucks, pero Google ha abierto la puerta a que se unan más apps. Esta funcionalidad está disponible desde hace poco en algunos países, pero, por el momento, no parece funcionar en España.

Now Nudge es una nueva función que actúa como una capa de sugerencias inteligentes dentro del sistema. Basándose en el contexto y en tus hábitos, el teléfono puede mostrarte accesos directos o recomendaciones de acciones que probablemente quieras realizar a continuación.

Estas sugerencias pueden aparecer mientras escribes un mensaje, revisas el calendario o compartes contenido, con el objetivo de ahorrar tiempo y evitar tener que cambiar entre aplicaciones constantemente. Por ejemplo, si estás chateando con un amigo sobre quedar a cenar, el teléfono puede sugerirte añadir una entrada al calendario. Las apps compatibles son Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, WhatsApp y WhatsApp Business, entre otras.

El nuevo Estudio creativo centraliza herramientas de creación y personalización. A partir de bocetos, imágenes o indicaciones, los usuarios pueden generar stickers, fondos o elementos visuales sin abandonar el flujo de trabajo.

Estudio creativo

A nivel de interfaz, One UI 8 introduce una evolución del diseño visual con animaciones más suaves, transiciones más fluidas y una jerarquía visual más clara. Samsung ha trabajado especialmente en la coherencia de los menús y en facilitar el uso con una sola mano, algo importante en un dispositivo grande como el Galaxy S26 Ultra.

También se han introducido nuevos efectos de desenfoque, menús flotantes más ligeros y un diseño general más moderno que mantiene la identidad visual de la capa de Samsung pero con un aspecto más refinado.

La pantalla de bloqueo y el sistema de personalización también reciben mejoras. One UI 8 permite ajustar con mayor libertad elementos como relojes dinámicos, widgets y fondos, además de mejorar la personalización del panel rápido. Este panel puede reorganizarse completamente, añadir o eliminar controles y redimensionar elementos como el brillo o el volumen para adaptarlo a las preferencias del usuario.

Panel rápido

En el apartado de productividad, Samsung ha mejorado la multitarea y el uso simultáneo de aplicaciones. El sistema permite dividir la pantalla con configuraciones más flexibles, incluso utilizando diseños en los que una app ocupa la mayor parte del espacio mientras otra queda reducida a una pequeña ventana accesible con un toque. Esto facilita alternar entre tareas sin cerrar aplicaciones.

One UI 8 también introduce cambios en el ecosistema de funciones propias de Samsung, como Quick Share, que recibe una interfaz más sencilla y rápida para compartir archivos entre dispositivos Galaxy y otros equipos compatibles. Además, varias aplicaciones del sistema —como Recordatorios o Ajustes— han sido rediseñadas para facilitar la organización y el acceso a funciones frecuentes.

Quick Share

La actualización también amplía las capacidades de automatización mediante Modos y Rutinas. Ahora es posible configurar rutinas con mayor precisión temporal, como activarlas solo durante un periodo concreto, ejecutarlas una sola vez o mantenerlas activas indefinidamente. Esto facilita crear automatizaciones temporales —por ejemplo durante un viaje o una reunión— sin tener que recordar desactivarlas manualmente después

Otro aspecto interesante es la evolución del control del sistema mediante lenguaje natural. One UI 8.5 permite cambiar ajustes o consultar el comportamiento del teléfono mediante comandos de voz o preguntas directas, reforzando la idea de un sistema operativo cada vez más conversacional.

Rodear para buscar ya no es una función exclusiva de los teléfonos Galaxy o Pixel, pero el Galaxy S26 Ultra ofrece una versión mejorada de Circle to Search capaz de reconocer y buscar varios objetos en la pantalla al mismo tiempo. Por ejemplo, si utilizas una imagen en la que aparecen un abrigo y unos zapatos, la función podrá buscar ambos elementos en Internet de forma simultánea. Es probable que esta funcionalidad mejorada llegue también a más dispositivos Android en un futuro cercano.

Rodear para buscar mejorado

Samsung también ha renovado Samsung DeX, su modo de escritorio, con una interfaz modernizada que adopta el lenguaje visual más reciente de One UI. La experiencia ahora resulta más limpia y coherente, con ventanas rediseñadas, menús más claros y animaciones más fluidas que recuerdan aún más a un entorno de ordenador tradicional.

Además, DeX mejora su compatibilidad con pantallas externas al ofrecer soporte ampliado para diferentes resoluciones —como 720p, 1080p o 1440p— lo que facilita adaptar la imagen al monitor o televisor conectado. El sistema también gestiona mejor la rotación y la orientación de la pantalla, permitiendo ajustar automáticamente la disposición de la interfaz según el formato del monitor, algo especialmente útil cuando se utilizan pantallas verticales o configuraciones más complejas con accesorios externos.

La productividad también se ve reforzada con el Escáner de documentos potenciado por IA, capaz de eliminar distorsiones, pliegues o distracciones. Varias imágenes pueden combinarse automáticamente en un único PDF, simplificando la digitalización de recibos o formularios.

Función Escanear

Por último, Samsung ha incorporado nuevas funciones de seguridad y privacidad, incluyendo mecanismos que bloquean el dispositivo tras múltiples intentos fallidos de autenticación y mejoras en la gestión de datos dentro del sistema. Estas funciones se combinan con nuevas herramientas de grabación de pantalla más flexibles y controles más detallados sobre los permisos de las aplicaciones.

Multimedia y sonido del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo. Uno de los altavoces está situado en la parte inferior del dispositivo, junto al conector USB-C, mientras que el segundo altavoz está situado en el marco superior.

El sonido de los altavoces del Galaxy S26 Ultra resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos. Al máximo volumen, el sonido se escucha sin distorsión y la potencia de sonido es más que suficiente para ver vídeos o escuchar podcasts en un entorno que no sea demasiado ruidoso.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado muy potente, con un nivel de 81 dB a 1 metro de distancia, algo por encima de lo que he medido con el iPhone 17 Pro Max (77 dB), el vivo X300 Pro (77 dB), el OnePlus 15 (75 dB) o el HONOR Magic 8 Pro (79 dB).

El Samsung Galaxy S26 Ultra es compatible con sonido surround Dolby Atmos, que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono. Es compatible con audio UHQ de 32 bits, y también soporta PCM hasta 32 bits.

Además, cuenta con la funcionalidad Bluetooth Dual Audio que permite reproducir música en dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, lo cual puede ser útil si tenemos más de un altavoz o de unos auriculares Bluetooth.

Ahora bien, los altavoces no suenan necesariamente en perfecta sincronía, por lo que está más pensado para situaciones en las que los altavoces están separados — por ejemplo, uno en cada habitación — o se usan auriculares.

Samsung ha incorporado algunas funciones interesantes de sonido como Adapt Sound para calibrar el sonido emitido a través de los auriculares a la respuesta frecuencial de nuestro oído. Samsung incorpora un ecualizador y una función llamada Optimizador UHQ que mejora la resolución del sonido de la música y vídeos.

Otra opción interesante es sonido de aplicación independiente, que permite reproducir el sonido de una aplicación en otro dispositivo de audio. De esta forma podemos hacer que una app como Spotify reproduzca el sonido por un altavoz Bluetooth mientras que el resto de sonidos siguen sonando en el teléfono.

Samsung ofrece una funcionalidad llamada Compartir Música que permite a tus amigos reproducir música en tu altavoz Bluetooth con solo conectarse a tu smartphone por Bluetooth. De esta forma, no es necesario que tú te desconectes del altavoz para que pueda conectarse tu amigo.

Como es habitual, Samsung no ha incluido un conector de auriculares de 3.5 mm. Esto significa que tendrás que recurrir a auriculares Bluetooth o USB-C, o bien utilizar un adaptador de USB-C a 3.5 mm. Como ya se ha comentado, Samsung ya no incorpora auriculares en la caja.

Samsung ha optado por no incorporar su propio reproductor de música, por lo que puedes optar por utilizar YT Music, el reproductor de Google, o la app Samsung Music de Samsung, que puedes descargar desde la tienda Galaxy Apps.

La app Galería se utiliza para visualizar las fotos y vídeos almacenados en el teléfono, así como para editar las imágenes mediante diversas funcionalidades integradas. La app cuenta con tres pestañas en la parte inferior: Fotos, Álbumes y Colecciones.

Samsung incluye una opción Super HDR que ajusta automáticamente la pantalla para mostrar toda la gama de colores y contrastes en las fotos sacadas con dispositivos Galaxy.

Galería

Samsung ha incluido funciones de edición de imagen mediante el uso de Galaxy AI, que vamos a repasar a continuación:

Borrador IA: Permite eliminar personas y objetos, y luego usar IA para rellenar el fondo.

Permite eliminar personas y objetos, y luego usar IA para rellenar el fondo. Mover: Permite mover y cambiar el tamaño de personas y objetos, y luego usar IA para rellenar el fondo.

Permite mover y cambiar el tamaño de personas y objetos, y luego usar IA para rellenar el fondo. Crear : Permite esbozar cosas nuevas, añadir elementos de otras imágenes o simplemente describir tus cambios con texto.

: Permite esbozar cosas nuevas, añadir elementos de otras imágenes o simplemente describir tus cambios con texto. Estilo: Permite rediseñar fotos o crear retratos artísticos de personas o mascotas que aparecen en ellas.

La función Crear permite modificar imágenes usando lenguaje natural. Basta con describir el cambio deseado —como eliminar objetos del fondo, añadir elementos o modificar el ambiente de una escena— para que el teléfono realice la edición automáticamente.

Esta integración convierte la galería en una herramienta creativa mucho más potente, especialmente útil para quienes editan imágenes con frecuencia desde el móvil.

Un inconveniente de las funciones de IA generativas del Samsung Galaxy S26 Ultra es que las imágenes resultantes muestran la marca de agua de «Contenido generado por IA» en la esquina inferior izquierda.

Aunque su objetivo es legítimo — disuadir a los usuarios de difundir en Internet imágenes alteradas por la IA o puramente falsas — resultan molestas para quienes simplemente queremos mejorar una imagen sin difundir ningún bulo. Aquí podemos ver un ejemplo.

Samsung incorpora una funcionalidad de Borrador de Audio que permite potenciar o silenciar sonidos no deseados en grabaciones de vídeo (voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo) realizadas con el teléfono.

Como novedad, ahora podemos utilizar esta función en aplicaciones de terceros, resaltando la voz en apps como YouTube, Instagram, TikTok, etc.

Borrador de audio en un vídeo de YouTube

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su excelente pantalla que, como he comentado, ofrece negros profundos y un brillo alto. He probado a reproducir vídeos 4K codificados tanto con H.264 como con el codec HEVC más moderno, y el teléfono ha podido reproducirlos sin problema.

Por supuesto, también podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Además, el Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD sin problemas.

Por último, en Netflix, YouTube y Amazon Prime podemos disfrutar de contenidos en formato HDR sin problemas.

Cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung ha incorporado cuatro cámaras en la parte trasera del Galaxy S26 Ultra:

Cámara ultra gran angular (120º) con sensor Samsung ISOCELL JN3 de 50 MP (1/2.5″, 0.7µm) con apertura f/1.9 y enfoque automático Dual Pixel.

con sensor Samsung ISOCELL JN3 de 50 MP (1/2.5″, 0.7µm) con apertura f/1.9 y enfoque automático Dual Pixel. Cámara gran angular (23 mm) con sensor Samsung ISOCELL HP2 de 200 MP (1/1.3″, 0.6µm) con apertura f/1.4, enfoque Super Quad Pixel y estabilización óptica.

con sensor Samsung ISOCELL HP2 de 200 MP (1/1.3″, 0.6µm) con apertura f/1.4, enfoque Super Quad Pixel y estabilización óptica. Cámara teleobjetivo 3x (69 mm) con sensor Samsung ISOCELL 3LD de 10 MP (1.0µm, 1/3.94″) con apertura f/2.4, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica.

con sensor Samsung ISOCELL 3LD de 10 MP (1.0µm, 1/3.94″) con apertura f/2.4, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica. Cámara teleobjetivo 5x (111 mm) con sensor Sony IMX854 de 50 MP (1/2.52″, 0.7µm) con apertura f/2.9, enfoque PDAF y estabilización óptica.

con sensor Sony IMX854 de 50 MP (1/2.52″, 0.7µm) con apertura f/2.9, enfoque PDAF y estabilización óptica. Módulo de enfoque por láser

La cámara principal ahora tiene una apertura de f/1.4 (frente a f/1.7 en el S25 Ultra) y el teleobjetivo de 5x pasa a f/2.9. Esto permite capturar mucha más luz en condiciones de baja iluminación y genera un desenfoque (bokeh) natural más pronunciado.

Pero no todo son buenas noticias. La cámara teleobjetivo 3x ha visto cómo el tamaño del sensor se reduce. Es el mismo tamaño de sensor que encontramos en los modelos Galaxy S26 y S26+.

También nos encontramos con una cámara frontal:

Cámara frontal gran angular (25 mm) con sensor Samsung ISOCELL 3LU de 12 MP (1/3.2″, 1.12µm) con apertura f/2.2 y enfoque Dual Pixel.

La nueva cámara frontal tiene una distancia focal de 25 mm (frente a los 23 mm anteriores), lo que permite que quepa más contenido en el encuadre

La cuádruple cámara trasera del Samsung Galaxy S26 Ultra ofrece una gran versatilidad ya que permite tomar fotografías tanto con un amplio campo de visión (ultra gran angular) como con un elevado zoom (teleobjetivo 3x y 5x) para acercarnos a los detalles.

A continuación, podemos ver la misma escena capturada por las cuatro cámaras y la diferencia de perspectiva es abismal.

La app de Cámara no se limita a hacer fotografías, sino que te sugiere modificar el encuadre en ciertas capturas. No obstante, si eres un fotógrafo con cierta experiencia, probablemente querrás desactivar estos consejos ya que pueden resultar algo molestos. En otras ocasiones, la app de Cámara sugiere que utilices una cámara en particular. Esto ocurre, por ejemplo, al fotografiar paisajes, ya que suele aparecer un mensaje que anima a utilizar la cámara ultra gran angular.

Otro aspecto interesante de la app es que es capaz de detectar fallos a la hora de tomar fotografías como que la lente esté sucia o haya sido tapada con el dedo, que la persona fotografiada haya cerrado los ojos o que la foto haya salido movida.

Gracias a Super HDR, la app de Cámara permite previsualizar exactamente cómo se tomará la foto antes de pulsar el disparador. Además funciona tanto con la cámara nativa del Galaxy S26 Ultra o desde una app como Instagram.

La app de Cámara muestra tres modos principales de disparo — Retrato, Foto y Vídeo — pero ofrece modos adicionales: Expert RAW, Pro, Vídeo profesional, Comida, Panorámica, Cámara lenta, Cámara rápida y Vídeo retrato.

El ajuste de modo Noche ahora aparece directamente en el modo foto estándar con opciones de tiempo de exposición, sin tener que cambiar de modo, cuando el teléfono lo considera apropiado. Esto significa que, si el teléfono no considera que deba aplicar el modo Noche, ahora no hay forma de forzarlo manualmente.

La productividad se ve reforzada con el Escáner de documentos potenciado por IA, capaz de eliminar distorsiones, pliegues o distracciones. Varias imágenes pueden combinarse automáticamente en un único PDF, simplificando la digitalización de recibos o formularios.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las tres cámaras traseras.

Cámara gran angular (principal)

Aunque Samsung no revela detalles sobre el sensor que utiliza, todo apunta a que se trata del sensor ISOCELL HP2 de 200MP con tecnología Adaptive Pixel que estrenó el Galaxy S23 Ultra. Este sensor combina 16 píxeles en uno más grande, lo que permite tomar mejores fotos en situaciones de baja luminosidad.

Además, utiliza Super Quad Pixel para un mejor enfoque automático. Al utilizar cuatro píxeles adyacentes, se detectan diferencias de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la cámara puede enfocar con más precisión y más rápido porque tiene más puntos de referencia.

Aunque el sensor de la cámara gran angular es de 200 MP, por defecto las fotografías se toman a una resolución de 12 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 16 píxeles en 1 para reducir el ruido. Samsung ofrece ahora la posibilidad de capturar fotografías a una resolución a 50 MP y 200 MP si deseas obtener una captura con mayor nitidez sin tener que cambiar al modo Pro o Expert RAW.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular por el día a la resolución estándar de 12 MP.

En general, la cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrecer una exposición adecuada incluso en situaciones difíciles, con fuertes contraluces. Mantiene un amplio rango dinámico y un balance de blancos acertado. No obstante, en algunas fotografías, me da la sensación de que los colores se ven algo sobresaturados.

Imágenes capturadas por la cámara gran angular (principal) con luz abundante



Samsung ofrece un modo Noche que incrementa la luz en escenas oscuras mediante la captura y posterior fusión de varias imágenes con distintas exposiciones. Es posible activar este modo manualmente o dejar que Samsung lo active automáticamente.

Este modo tarda un poco más de tiempo en registrar la imagen, pero el resultado es bueno ya que reduce el ruido y mejora la nitidez en escenas oscuras, además de aumentar la luminosidad para hacer visibles elementos que, de otra manera, serían zonas negras.

A continuación, podemos ver algunas capturas en situación de poca luz. El Samsung Galaxy S26 Ultra consigue mantener arriba la calidad, ofreciendo imágenes limpias con poco ruido, colores realistas y un nivel de luminosidad acertado, aunque tiende a mostrar ciertos destellos alrededor de las luces intensas.

Imágenes capturadas por la cámara gran angular (principal) con luz escasa



A continuación, puedes ver una comparativa de la misma escena capturada por las cámaras gran angular del Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max y Google Pixel 10 Pro.

Comparativa Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max y Google Pixel 10 Pro

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares gracias a que capta muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía.

La resolución de 50 MP garantiza que las capturas ofrezcan una nitidez comparable al de las cámaras estándar. La principal limitación de esta cámara es que no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no ideal para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, Samsung ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de capturas con la cámara ultra gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante



La cámara ultra gran angular también permite tomar fotografías en modo Noche, dando como resultado imágenes bien iluminadas y con el ruido bastante contenido, aunque la nitidez no es tan elevada como en la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa

A continuación, puedes ver una comparativa de la misma escena capturada por las cámaras ultra gran angular del Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max y Google Pixel 10 Pro.

Comparativa Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max y Google Pixel 10 Pro

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías en modo Macro con solo acercar la cámara al objeto que queremos capturar, sin necesidad de cambiar manualmente a un modo especial.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos, que muestran una buena calidad de imagen gracias al incremento de resolución.

Fotografías tomadas en modo macro

Cámara teleobjetivo 3x

La primera de las cámaras teleobjetivo permite tomar fotografías con zoom óptico 3x, lo que permite acercarnos a objetos lejanos sin perder calidad. Esto puede resultar muy útil para aquellas ocasiones en las que queremos centrar la atención sobre un elemento en particular y no podemos (o no queremos) acercarnos físicamente.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente teleobjetivo 3x. La calidad de la imagen durante el día presenta buena nitidez, colores vivos y un amplio rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 3x con luz abundante



Por la noche, la calidad sufre debido a la menor apertura de la lente y el menos tamaño del sensor, que reduce la nitidez de la imagen. No obstante, obtiene resultados bastante buenos teniendo en cuenta la dificultad de esta capturas.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 3x con luz escasa

Cámara teleobjetivo 5x

El Galaxy S25 Ultra utilizaba una lente periscópica para su zoom óptico de 5 aumentos. Este tipo de sistema emplea un prisma para desviar la luz 90 grados dentro del cuerpo del teléfono, lo que permite incorporar ópticas largas sin aumentar el grosor del dispositivo.

Este enfoque es habitual en smartphones con teleobjetivos de larga distancia focal, especialmente alrededor de los 111 mm equivalentes que ofrece este módulo. Sin embargo, el Galaxy S26 Ultra abandona el sistema periscópico y adopta una lente ALoP (All Lenses on Prism).

📷 ¿Qué es una lente ALoP (All Lenses on Prism)?

En lugar de situar las lentes entre el prisma y el sensor de imagen — como ocurre en los teleobjetivos tipo periscopio convencionales —, este sistema coloca el conjunto de lentes encima del prisma. Este cambio aparentemente sutil permite resolver uno de los principales problemas de este tipo de cámaras: aumentar el diámetro de la lente (y por tanto su luminosidad) sin incrementar el tamaño del módulo.

En los diseños tradicionales, ampliar el diámetro de la lente implicaba inevitablemente aumentar la altura del módulo, lo que se traduce en cámaras más voluminosas y un mayor saliente en la parte trasera del teléfono. Con la arquitectura ALoP, en cambio, es posible utilizar lentes más grandes y luminosas sin hacer crecer el módulo, lo que mejora la captura de luz y, en consecuencia, el rendimiento en condiciones de baja iluminación.

Según el equipo de Samsung ISOCELL, este diseño consigue un módulo aproximadamente un 22 % más corto que un periscopio convencional, gracias también a una superficie de reflexión del prisma inclinada 40° y a un sensor colocado con una inclinación de 10°.

Este cambio puede parecer menor, pero tiene consecuencias directas en el comportamiento de la cámara. Uno de los efectos más claros de esta modificación es la distancia mínima de enfoque.

En el Galaxy S25 Ultra, el teleobjetivo de 5x podía enfocar a una distancia mínima aproximada de 26 cm. Esto permitía utilizar el zoom para realizar fotografías de detalle o primeros planos con compresión de perspectiva, algo muy popular entre los aficionados a la fotografía móvil. En cambio, el Galaxy S26 Ultra aumenta esa distancia mínima a unos 52 cm, es decir, el doble. Esto significa que el teleobjetivo necesita estar más lejos del sujeto para conseguir un enfoque correcto.

Para quienes utilizan el zoom principalmente para fotografiar objetos lejanos, este cambio probablemente pase desapercibido. Sin embargo, para quienes disfrutan capturando primeros planos con teleobjetivo, puede suponer un pequeño paso atrás respecto al modelo anterior.

El diseño óptico de una lente no solo afecta a la distancia de enfoque o a la captación de luz. También influye en el aspecto del bokeh, es decir, el desenfoque del fondo cuando una parte de la imagen está enfocada. Al comparar fotografías tomadas con ambos modelos, se aprecia que el Galaxy S26 Ultra genera bokeh más redondeado en comparación con el Galaxy S25 Ultra.

Las lentes tradicionales suelen producir círculos de desenfoque redondos en el centro de la imagen que, hacia los bordes, adquieren una forma similar a la pupila de un gato. Este tipo de bokeh suele resultar más natural y agradable desde el punto de vista estético. En cambio, los sistemas periscópicos tienden a producir bokeh con formas más rectangulares, debido a la forma del prisma utilizado para redirigir la luz dentro del teléfono.

Este detalle puede parecer sutil, pero para los entusiastas de la fotografía puede marcar la diferencia en retratos nocturnos o escenas urbanas con luces desenfocadas al fondo.

Otro de los efectos positivos del nuevo diseño del teleobjetivo es su apertura más luminosa. Pasar de f/3.4 a f/2.9 significa que el sensor recibe más luz en cada captura. Esto permite a obtener imágenes con menos ruido, mejor detalle y velocidades de obturación más rápidas en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente teleobjetivo 5x. Las imágenes captadas por el día ofrecen una buena calidad.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 5x con luz abundante



Por la noche, la calidad empeora debido a la escasa apertura de la lente y el pequeño tamaño del sensor, pero obtenemos resultados que puedes llegar a ser utilizables en ciertas situaciones, sobre todo si no hay posibilidad de acercarnos al sujeto a fotografiar.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de capturas a 5x.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 5x con luz escasa

A continuación, puedes ver una comparativa de la misma escena capturada por las cámaras teleobjetivo 5x del Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max (4x) y Google Pixel 10 Pro.

Comparativa Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max y Google Pixel 10 Pro

Modo Pro

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que Samsung incluye un modo Pro que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También podemos guardar las imágenes en formato JPEG y RAW para su posterior edición.

Los usuarios más avanzados agradecerán la existencia de Expert RAW, una app que abre nuevas posibilidades de captura y edición de fotografía, ya que permite tomar y editar directamente en el teléfono fotos de alta calidad y de alto rango dinámico en formato Multi Frame RAW.

Puedes utilizar la app Expert RAW para disparar en 200 MP con la cámara principal. Una funcionalidad interesante es Apertura Virtual, que permite ajustar la apertura desde f/1.4 hasta f/16 para en las cámaras gran angular, teleobjetivo 3x y teleobjetivo 5x para conseguir el efecto de desenfoque deseado.

También encontramos Reflector Virtual, una herramienta que simula un reflector de fotógrafo profesional para iluminar sombras en retratos con luz desigual, y el modo Océano diseñado para fotografía submarina (usando carcasas especiales), optimizando los ajustes para el entorno bajo el agua

Modo Expert RAW

Por último, encontramos un modo de grabación llamado Vídeo Profesional que ofrece controles manuales para escoger el nivel de ISO, la velocidad de obturación, el punto de enfoque, la temperatura de color y exposición.

Grabación de vídeo

El Samsung Galaxy S26 Ultra es capaz de grabar vídeo en 8K (7680×4320) a 30 fps, UHD/4K (3840×2160) a 30/60fps, Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fps y HD/720p (1280×720) con la cámara trasera. Además, permite grabar vídeo HDR10+ a 4K@30fps con un mayor contraste y colorido.

Gracias a la grabación HDR de 10 bits, se logra una expresión de color cuatro veces más rica frente a la anterior a 8 bits, capturando más cantidad de detalles en cualquier condición de luz.

Samsung ha introducido el códec APV para grabación de video prácticamente sin pérdidas (lossless) hasta en 8K a 30fps. Ten en cuenta que los archivos son enormes (ej. 20 segundos pueden ocupar más de 6 GB).

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps. En los tres casos, la calidad de la imagen es muy buena, como se puede apreciar.

Vídeos grabados por el día en 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps

Gracias al procesado multi-frame ayudado por IA, Samsung consigue mejorar la nitidez y reducir el ruido de los vídeos grabados por la noche. Además, la estabilización de vídeo se ve ayudada por Adaptive VDIS, que analiza y subdivide los movimientos y reconoce las condiciones de iluminación.

Aquí podemos ver algunos vídeos grabados por la noche, en condiciones de poca iluminación, a resoluciones 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps.

Samsung incorpora FPS automático, que ajusta la tasa de fotogramas por segundo de la grabación de vídeo a las condiciones de luz existentes. Por defecto, está activado solo para vídeos de 30 fps, pero es posible utilizar esta función para vídeos de 30 y 60 fps, o desactivarlo para todos.

Vídeos grabados por la noche en 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps

A la hora de grabar vídeo, el Samsung Galaxy S26 Ultra ofrece un modo Super Estabilización que está disponible en resolución hasta QHD (1440p) a 30 o 60 fps . Este modo produce una imagen muy estable a costa de utilizar la cámara ultra gran angular, que ofrece una calidad inferior a la cámara principal.

Una mejora en la función Super Estable es el Bloqueo Horizontal, que mantiene el horizonte nivelado sin importar cuánto gires o muevas el teléfono. El resultado es bastante impresionante.

Samsung ha añadido Galaxy Log, que añade a la vista previa de la cámara una opción para grabar en formato Log. El formato Log captura un rango dinámico más amplio, lo que permite una mayor flexibilidad para editar. Ahora, al grabar en video Log, puedes previsualizar en tiempo real cómo se verá la imagen después de la corrección de color.

Cámara frontal

La cámara frontal tiene una resolución de 12MP con lente f/2.2 que permite capturar selfies, incluso en el modo de cámara Pro. La grabación de vídeo se aprovecha del nuevo procesador de imagen y es capaz de grabar en formato HDR10+, así como a 60 fps en UHD.

Esta cámara permite tomar mejores retratos nocturnos con efectos de desenfoque. Para ello, utiliza IA en el análisis por separado del pelo, los ojos y la piel, con objeto de realizar ajustes diferentes que permiten tomar mejores selfies.

A continuación, incluyo algunos selfies captados con la cámara del Galaxy S26 Ultra, que ofrecen una buena calidad de imagen sin sobreexponer en exceso el fondo.

Selfies tomados con la cámara frontal del Samsung Galaxy S26 Ultra

Llamadas de voz en el Samsung Galaxy S26 Ultra

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Samsung ha incluido algunas funcionalidad de Galaxy AI especialmente pensadas para llamadas: Asistente para llamadas, Intérprete, Asistente de transcripción y Filtrado de llamadas.

Asistente de llamadas ofrece traducciones en tiempo real durante las llamadas en mulitud de idiomas, tanto si usas la app Teléfono como otras (por ejemplo, WhatsApp, Meet o Instagram). Basta con que pulses el Asistente de llamadas y luego selecciones Traducción simultánea en la pantalla de la llamada en cualquier momento para comenzar a traducir.

Nada más activar esta función, la otra parte, que puede tener cualquier teléfono, escucha un mensaje donde se le avisa de que esta llamada va a ser traducida. A continuación, cada vez que dices una frase, la escuchas traducida al otro idioma al cabo de unos segundos, y esto es lo que escucha tu interlocutor. Cuando la otra persona habla, ocurre lo mismo. El usuario del Galaxy S26 Ultra puede ver además toda la conversación trascrita en la pantalla, aunque, lamentablemente, no se guarda para futuras consultas.

Otra función relacionada es Intérprete, que permite mantener una conversación en vivo con otra persona en otro idioma. La pantalla se divide en dos mitades y cada persona debe pulsar sobre un botón cada vez que va a hablar para que se traduzca al otro idioma, bien sea mediante voz o texto en pantalla.

Asistente de transcripción es otra función de Galaxy AI que trascribe las grabaciones de voz y llamadas de texto y, a continuación, permite resumirlas y asignar etiquetas para poder revisarlas fácilmente. Además, identifica los diferentes hablantes. En mis pruebas durante una llamada, la transcripción de texto no ha sido muy preciso, por lo que el resumen que ha hecho después tenía sus luces y sus sombras.

Filtrado de llamadas actúa como un asistente que responde a las llamadas y pregunta a la persona que llama quién es y por qué. En la pantalla se muestra la conversación entre la persona que llama y la IA, incluso si no respondes la llamada. Puedes responder la llamada en cualquier momento o cambiar a Llamada de texto.

Precio del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra está disponible en colores Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, junto con variantes exclusivas en Samsung.com en colores Pink Gold y Silver Shadow.

Los compradores pueden optar por Samsung Care+, disponible en 17 mercados europeos. El servicio ofrece reparaciones ilimitadas por daños accidentales, garantía ampliada y protección frente a robo o pérdida.

Los precios de la familia Galaxy S26 son los siguientes:

Modelos 256 GB 512 GB 1 TB Samsung Galaxy S26 Ultra 1.449€ 1.649€ 1.949€ Samsung Galaxy S26+ 1.249€ 1.449€ – Samsung Galaxy S26 999€ 1.199€ –

La siguiente tabla recoge las principales diferencias entre los tres modelos.

Característica Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Tamaño de pantalla 6,3 pulgadas 6,7 pulgadas 6,9 pulgadas Resolución FHD+ QHD+ QHD+ Privacidad de pantalla integrada No No Sí, Privacy Display integrada Procesador Samsung Exynos 2600 Samsung Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Grosor 7,2 mm 7,3 mm 7,9 mm Peso 167 g 190 g 214 g Batería típica 4.300 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Reproducción de vídeo anunciada Hasta 30 horas Hasta 31 horas Hasta 31 horas Carga rápida en 30 minutos Hasta 55 % Hasta 69 % Hasta 75% RAM 12 GB 12 GB 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámara principal 50 MP f/1.8 50 MP f/1.8 200 MP f/1.4 Ultra gran angular 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 50 MP f/1.9 Teleobjetivo 3x 10 MP f/2.4 10 MP f/2.4 10 MP f/2.4 Teleobjetivo 5x No No 50 MP f/2.9 Zoom óptico 3x 3x Configuración superior con teleobjetivo dedicado adicional S Pen integrada No No Sí Enfoque del modelo Modelo más compacto de la gama Versión intermedia con pantalla y batería mayores Modelo más avanzado en pantalla, cámara y productividad Colores estándar Violeta cobalto, azul cielo, blanco y negro Violeta cobalto, azul cielo, blanco y negro Violeta cobalto, azul cielo, blanco y negro Colores exclusivos de Samsung.com Gris plata, oro rosa Gris plata, oro rosa Gris plata, oro rosa

Mi opinión sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung no ha apostado por una revolución estética ni por cambios espectaculares en todos los apartados, pero sí ha refinado una fórmula muy madura hasta convertirla en una propuesta tremendamente sólida.

Después de utilizarlo a fondo, la sensación que deja es la de un dispositivo muy pulido, pensado para quien quiere prácticamente todo en un solo producto: gran pantalla, cámaras versátiles, potencia bruta, funciones avanzadas de software y el valor añadido del S Pen.

A nivel de diseño, me parece un terminal reconocible al instante y claramente continuista, algo que puede interpretarse tanto de forma positiva como negativa. Por un lado, mantiene esa identidad Ultra que muchos usuarios buscan; por otro, no transmite una sensación de gran salto generacional.

Sí he agradecido las esquinas algo más redondeadas, el perfil algo más delgado y el excelente tratamiento antirreflejos del cristal, que en el uso diario marca más diferencia de la que parece sobre el papel. Ahora bien, sigue siendo un móvil grande y algo pesado, así que no es precisamente un dispositivo para todos los públicos.

La pantalla vuelve a ser uno de los grandes argumentos del Galaxy S26 Ultra. Es enorme, muy nítida, con gran calidad de imagen, excelente reproducción del color, negros profundos y una experiencia visual de primer nivel para consumir contenido, navegar, jugar o trabajar.

La novedad de la pantalla de privacidad me ha parecido interesante como concepto y útil en determinados contextos, pero no me parece una función revolucionaria: en el modo estándar protege solo parcialmente y en el modo máximo el impacto sobre la calidad de imagen es demasiado evidente como para querer usarlo siempre.

En rendimiento, el Galaxy S26 Ultra juega en la liga más alta sin ninguna duda. El Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ofrece una experiencia rapidísima, con una fluidez impecable en el día a día, tiempos de carga mínimos y un comportamiento excelente en multitarea y juegos. Es uno de esos teléfonos que transmiten potencia constante desde el primer minuto.

Ahora bien, aunque el rendimiento pico es espectacular, en las pruebas de estrés sí he visto que la gestión térmica todavía tiene margen de mejora, porque la caída de rendimiento sostenido es más notable de lo que me gustaría en un flagship de este nivel.

Uno de los elementos que siguen diferenciando a este modelo dentro del mercado es el S Pen. No es un accesorio para todo el mundo, pero quien lo aproveche encontrará aquí un valor añadido real. Tomar notas rápidas con la pantalla apagada, editar capturas, firmar documentos, dibujar o trabajar con Samsung Notes sigue siendo una experiencia muy satisfactoria.

Dicho esto, sigo pensando que el alojamiento interno del S Pen obliga a hacer una concesión importante en capacidad de batería, y me encantaría que Samsung explorase en el futuro una variante Ultra sin compartimento para quienes no lo necesitan.

La autonomía me ha dejado una impresión buena, pero no brillante. El Galaxy S26 Ultra cumple sin problema para completar una jornada de uso, incluso con bastante intensidad, pero no lidera este apartado frente a varios rivales chinos que ya están apostando por baterías de mayor capacidad y tecnologías más ambiciosas. Samsung sigue anclada en los 5.000 mAh en un móvil muy grande, y eso se nota. Tampoco la carga rápida de 60 W impresiona especialmente en 2026: no es lenta, pero tampoco está entre las mejores de la categoría.

En software, Samsung sigue ofreciendo una de las experiencias más completas y maduras del ecosistema Android. One UI 8.5 me ha parecido una evolución coherente, más centrada en mejorar y expandir funciones que en rediseñar por completo la interfaz.

La integración de Galaxy AI, Gemini, las sugerencias contextuales, las mejoras de productividad, el incremento de resolución de DeX, el nuevo enfoque del panel rápido o las rutinas más avanzadas hacen que el teléfono se sienta muy rico en funciones. Algunas novedades de IA son realmente útiles y otras todavía tienen un punto más experimental o dependen de disponibilidad geográfica, pero la dirección general me parece acertada. Además, los siete años de actualizaciones refuerzan mucho su valor a largo plazo.

En el apartado multimedia, el Galaxy S26 Ultra mantiene un nivel altísimo. La combinación de gran pantalla, muy buen brillo, excelente tratamiento del reflejo y altavoces potentes da como resultado una experiencia fantástica para ver series, vídeos o jugar.

El sonido estéreo me ha parecido potente y limpio, y la compatibilidad con formatos avanzados, Dolby Atmos y opciones de audio más elaboradas sigue reforzando ese enfoque premium. No es solo un móvil para productividad o fotografía: también es un dispositivo muy disfrutable para entretenimiento.

Las cámaras siguen siendo uno de sus mayores puntos fuertes. Me ha gustado especialmente la versatilidad del conjunto, porque permite cubrir casi cualquier situación con solvencia: la cámara principal rinde a gran nivel, el ultra gran angular da mucho juego, el zoom 3x sigue siendo útil y el 5x ofrece resultados convincentes.

En fotografía nocturna y en vídeo sigue estando entre los mejores, y además Samsung ofrece muchísimas herramientas para usuarios avanzados.

No todo es perfecto: el teleobjetivo 3x pierde algo de ambición frente a lo que cabría esperar de un Ultra, y en algunos casos los colores siguen pecando de cierta saturación, pero el resultado global es claramente de gama altísima.

Mi conclusión final es que el Samsung Galaxy S26 Ultra es un flagship extremadamente completo, refinado y competitivo. No lidera absolutamente todos los apartados, y hay áreas en las que me habría gustado ver más ambición, como la capacidad de la batería o la velocidad de carga. Sin embargo, cuando valoras el conjunto, cuesta encontrar un rival tan equilibrado.

Lo mejor:

Pantalla espectacular de 6,9″ con gran calidad de imagen, negros profundos, excelente contraste y un modo de privacidad que realmente marca la diferencia frente a otros smartphones.

Pantalla espectacular de 6,9″ con gran calidad de imagen, negros profundos, excelente contraste y un modo de privacidad que realmente marca la diferencia frente a otros smartphones. Rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, que ofrece una experiencia extremadamente fluida tanto en el día a día como en juegos exigentes.

Rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, que ofrece una experiencia extremadamente fluida tanto en el día a día como en juegos exigentes. Sistema de cámaras muy versátil, con sensor principal de 200 MP y dos teleobjetivos que permiten cubrir desde ultra gran angular hasta zoom 5x con gran calidad.

Sistema de cámaras muy versátil, con sensor principal de 200 MP y dos teleobjetivos que permiten cubrir desde ultra gran angular hasta zoom 5x con gran calidad. Soporte para S Pen integrado, con baja latencia y múltiples funciones de productividad que siguen diferenciando a la serie Ultra frente a otros smartphones.

Soporte para S Pen integrado, con baja latencia y múltiples funciones de productividad que siguen diferenciando a la serie Ultra frente a otros smartphones. Software muy completo con One UI 8.5, cargado de funciones útiles, integración de Galaxy AI y siete años de actualizaciones de sistema y seguridad.

Software muy completo con One UI 8.5, cargado de funciones útiles, integración de Galaxy AI y siete años de actualizaciones de sistema y seguridad. Altavoces estéreo potentes y de buena calidad, con soporte para Dolby Atmos y múltiples opciones de configuración de audio.

Altavoces estéreo potentes y de buena calidad, con soporte para Dolby Atmos y múltiples opciones de configuración de audio. Amplia conectividad avanzada, incluyendo Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB, 5G y compatibilidad con comunicación por satélite en desarrollo.

Amplia conectividad avanzada, incluyendo Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB, 5G y compatibilidad con comunicación por satélite en desarrollo. Gran cantidad de herramientas para fotografía y vídeo, incluyendo Expert RAW, controles manuales avanzados y grabación de vídeo hasta 8K.

Gran cantidad de herramientas para fotografía y vídeo, incluyendo Expert RAW, controles manuales avanzados y grabación de vídeo hasta 8K. Construcción premium y resistencia IP68, con cristal Gorilla Armor 2 que mejora la resistencia en el frontal y Gorilla Glass Victus 2 en la parte trasera.

Lo peor:

Autonomía correcta pero no líder, ya que mantiene una batería de 5.000 mAh mientras muchos rivales ya incorporan baterías más grandes.

Autonomía correcta pero no líder, ya que mantiene una batería de 5.000 mAh mientras muchos rivales ya incorporan baterías más grandes. Carga rápida mejorable, ya que los 60 W quedan por detrás de varios competidores que superan los 100 W.

Carga rápida mejorable, ya que los 60 W quedan por detrás de varios competidores que superan los 100 W. Las imágenes producidas con IA generativa muestran una marca de agua en la esquina

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Preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra

¿Cuándo se lanzó el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Samsung Galaxy S26 Ultra fue presentado por Samsung en marzo de 2026 junto al Galaxy S26 y Galaxy S26+. Forma parte de la gama alta de la compañía para ese año.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene un precio oficial de 1.449 € para la versión de 256 GB, 1.649 € para el modelo de 512 GB y 1.949 € para la variante con 1 TB de almacenamiento.

¿Qué tamaño tiene la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra cuenta con una pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz.

¿El Samsung Galaxy S26 Ultra incluye S Pen?

Sí. El Galaxy S26 Ultra incluye un S Pen integrado dentro del propio dispositivo, que permite tomar notas, dibujar, editar documentos y utilizar funciones de productividad avanzadas.

¿Qué procesador tiene el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Samsung Galaxy S26 Ultra utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una versión optimizada del procesador de Qualcomm diseñada específicamente para los dispositivos Galaxy.

¿Cuánta memoria RAM tiene el Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra está disponible con 12 GB de RAM en las versiones de 256 GB y 512 GB, y con 16 GB de RAM en la versión de 1 TB.

¿Qué capacidad de batería tiene el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra incorpora una batería de 5.000 mAh que permite completar una jornada de uso intensivo sin problemas en la mayoría de escenarios.

¿Qué velocidad de carga tiene el Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra soporta carga rápida por cable de hasta 60 W, carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W y carga inalámbrica inversa para cargar otros dispositivos.

¿El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene carga inalámbrica?

Sí. El Galaxy S26 Ultra es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi2 y también permite cargar otros dispositivos mediante Wireless PowerShare.

¿Qué cámaras tiene el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra cuenta con un sistema de cuatro cámaras traseras: una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo 3x de 10 MP y un teleobjetivo 5x de 50 MP.

¿El Galaxy S26 Ultra tiene zoom óptico?

Sí. El smartphone ofrece zoom óptico 3x y 5x gracias a sus dos teleobjetivos dedicados, además de zoom digital mediante procesado de imagen.

¿Qué calidad de vídeo puede grabar el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra puede grabar vídeo hasta en resolución 8K a 30 fps, además de 4K a 60 fps con HDR10+ y estabilización avanzada.

¿El Samsung Galaxy S26 Ultra es resistente al agua?

Sí. El Galaxy S26 Ultra cuenta con certificación IP68, lo que significa que es resistente al polvo y puede soportar inmersiones en agua dulce durante periodos limitados.

¿Qué sistema operativo utiliza el Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra llega con Android 16 y la capa de personalización One UI 8.5 desarrollada por Samsung.

¿Cuántos años de actualizaciones ofrece Samsung?

Samsung promete siete años de actualizaciones de Android y de seguridad para el Galaxy S26 Ultra, igualando el soporte ofrecido por Google en sus smartphones Pixel.

¿El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene WiFi 7?

Sí. El Galaxy S26 Ultra es compatible con WiFi 7, además de WiFi 6 y WiFi 6E, ofreciendo mayor velocidad y menor latencia en redes compatibles.

¿El Galaxy S26 Ultra tiene ranura para tarjeta microSD?

No. El Samsung Galaxy S26 Ultra no dispone de ranura para tarjetas microSD, por lo que el almacenamiento interno no se puede ampliar.

¿El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene sensor de huellas en pantalla?

Sí. El dispositivo incorpora un sensor ultrasónico de huellas dactilares bajo la pantalla que permite desbloquear el teléfono de forma rápida y segura.

¿El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene pantalla con modo privacidad?

Sí. Una de las novedades del Galaxy S26 Ultra es su pantalla con función de privacidad, que reduce la visibilidad del contenido desde ángulos laterales cuando se activa.

¿Merece la pena comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra es uno de los smartphones más completos del mercado gracias a su gran pantalla, su potente procesador, su versátil sistema de cámaras y el valor añadido del S Pen, aunque su precio elevado y una batería que no lidera el sector pueden ser factores a tener en cuenta.