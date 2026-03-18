Xiaomi Watch S5: El nuevo smartwatch promete 21 días de batería y eSIM

Xiaomi ya ha confirmado (1, 2 y 3) cuándo presentará oficialmente su próximo reloj inteligente de gama alta. El Xiaomi Watch S5 debutará inicialmente en China el 19 de marzo de 2026, consolidando la apuesta de la compañía por el segmento de smartwatches premium con funciones avanzadas, mayor autonomía y una integración cada vez más profunda con su ecosistema de dispositivos.

El nuevo reloj inteligente no solo promete hasta 21 días de autonomía, sino que también ofrecerá compatibilidad con eSIM, mejoras en sensores de salud y funciones diseñadas para integrarse con los vehículos eléctricos de la marca, incluidos el Xiaomi SU7 y el Xiaomi YU7.

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Con estas características, Xiaomi pretende posicionar el Watch S5 como uno de los relojes inteligentes más completos dentro de su catálogo.

Lanzamiento oficial del Xiaomi Watch S5

La compañía ha confirmado que el Xiaomi Watch S5 llegará al mercado chino el 19 de marzo de 2026, apenas unos días después de que se revelaran los primeros detalles del dispositivo.

El anuncio llega en un momento de fuerte competencia en el mercado de wearables en China. De hecho, recientemente OPPO comenzó a vender el Oppo Watch X3, presentado junto al nuevo smartphone plegable Oppo Find N6.

Con este nuevo modelo, Xiaomi busca reforzar su posición frente a rivales que están apostando fuerte por el segmento de relojes inteligentes avanzados.

Hasta 21 días de autonomía con una batería de gran capacidad

Uno de los aspectos más destacados del Xiaomi Watch S5 es su autonomía. Según la compañía, el dispositivo podrá alcanzar hasta 21 días de uso con una sola carga, lo que supone una mejora significativa frente a generaciones anteriores.

Esta mejora es posible gracias a una batería de 815 mAh, que permite extender la duración en seis días adicionales respecto al Xiaomi Watch S4.

Una autonomía tan elevada se ha convertido en uno de los factores más valorados por los usuarios de smartwatches, especialmente para quienes utilizan el dispositivo para seguimiento de actividad, monitorización del sueño o notificaciones constantes.

Versiones con eSIM para mayor conectividad

Xiaomi también ha confirmado que el Watch S5 estará disponible en varias versiones, entre ellas una variante con conectividad eSIM.

Esto permitirá utilizar el reloj de forma independiente del smartphone para realizar funciones como:

llamadas

mensajes

conexión a internet

notificaciones en tiempo real

La presencia de eSIM acerca el Watch S5 al terreno de los smartwatches completamente autónomos, un segmento en el que compiten dispositivos de marcas como Apple o Samsung.

Integración con los coches eléctricos de Xiaomi

Una de las novedades más curiosas del nuevo smartwatch es su integración con los vehículos eléctricos de Xiaomi.

Desde su lanzamiento, el Watch S5 será compatible con los modelos SU7 y YU7, permitiendo a los usuarios interactuar con estos coches directamente desde el reloj.

Aunque Xiaomi no ha detallado todas las funciones disponibles, esta integración podría incluir opciones como:

control remoto del vehículo

apertura de puertas

acceso a información del coche

monitorización del estado del vehículo

Esta estrategia refuerza la idea de un ecosistema Xiaomi cada vez más conectado, en el que smartphones, wearables y vehículos eléctricos interactúan entre sí.

Sensores mejorados para salud y deporte

El Xiaomi Watch S5 también introduce mejoras en sus sensores y algoritmos de salud.

La compañía afirma que el nuevo sensor de frecuencia cardíaca alcanza una precisión del 98,4 % en la monitorización del ritmo cardiaco, lo que supone un avance importante para usuarios que utilizan el reloj para seguimiento deportivo o control de la salud.

Además, el smartwatch incorpora un chip GNSS de doble banda actualizado, que mejora la precisión de localización en aproximadamente un 33 %.

También se ha optimizado el sistema de análisis del sueño gracias a la nueva versión del algoritmo Sleep Algorithm 2.0, que según Xiaomi mejora la precisión de medición en torno a un 11 %.

Estas mejoras refuerzan el enfoque del dispositivo como herramienta de salud y bienestar, además de ser un accesorio tecnológico.

Disponibilidad global aún sin confirmar

Por ahora, Xiaomi solo ha confirmado el lanzamiento del Watch S5 en China. La compañía no ha revelado si el dispositivo llegará a otros mercados.

Sin embargo, la experiencia con modelos anteriores sugiere que podría terminar vendiéndose a nivel internacional. Xiaomi ya comercializa fuera de China dispositivos como el Xiaomi Watch S3 y el propio Watch S4, lo que aumenta las probabilidades de que el nuevo modelo también llegue a Europa y otros mercados.

Si esto ocurre, el Watch S5 podría convertirse en uno de los smartwatches más completos dentro del ecosistema Xiaomi, especialmente para usuarios que ya utilizan otros dispositivos de la marca.

Un smartwatch que refuerza el ecosistema Xiaomi

Con el Xiaomi Watch S5, la compañía continúa ampliando su estrategia de ecosistema tecnológico conectado. La combinación de gran autonomía, sensores avanzados, conectividad eSIM e integración con vehículos eléctricos apunta a un dispositivo que va más allá del seguimiento deportivo habitual.

Aunque todavía quedan detalles por conocer, todo indica que el Watch S5 será un reloj inteligente clave dentro de la estrategia de Xiaomi para 2026, especialmente en un mercado de wearables cada vez más competitivo.