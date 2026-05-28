Xiaomi presenta Watch S5, Smart Band 10 Pro, Buds 6 y Sound Play: Precios en España

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Xiaomi ha aprovechado su último evento global para ampliar su ecosistema de productos conectados con una nueva generación de dispositivos orientados al deporte, el bienestar, el sonido y el estilo de vida digital.

La compañía ha presentado cuatro nuevos productos: Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Buds 6 y Xiaomi Sound Play. Todos ellos llegan con un enfoque común: ofrecer una experiencia más integrada entre dispositivos, apoyándose en Xiaomi HyperOS 3 y en un diseño más cuidado.

Además, Xiaomi ha anunciado la nueva Violet Collection, un acabado violeta de aspecto más elegante y discreto que estará disponible en algunos productos de la marca, incluyendo el Xiaomi 17T, los Xiaomi Buds 6 y el Xiaomi Sound Play.

Xiaomi Watch S5 46mm: un reloj premium con hasta 21 días de autonomía

El nuevo Xiaomi Watch S5 46mm se presenta como el reloj inteligente más ambicioso de esta nueva generación. Xiaomi ha apostado por una caja de 46 mm, un peso de solo 46 gramos sin correa y un grosor de 10,99 mm, buscando un equilibrio entre presencia en la muñeca y comodidad diaria.

El reloj utiliza un marco central de acero inoxidable, mientras que los biseles podrán elegirse en distintos acabados, incluyendo acero inoxidable, cerámica y carbono forjado. También habrá varias opciones de correa, con nuevos materiales como cuero genuino, para adaptarse mejor a usos deportivos, profesionales o cotidianos.

En el frontal encontramos una pantalla AMOLED de 1,48 pulgadas con bisel un 40% más estrecho y un brillo máximo de hasta 2.500 nits, una cifra pensada para mejorar la visibilidad en exteriores. En cuanto a autonomía, Xiaomi integra una batería Xiaomi Surge de 815 mAh que promete hasta 21 días de uso ligero.

Nuevo Passion Mode y más precisión en salud y deporte

Uno de los añadidos más llamativos del Xiaomi Watch S5 46mm es Passion Mode, o Modo Pasión. Esta función detecta gestos de animación y los traduce en datos cuantificables, como frecuencia cardíaca, calorías quemadas y número de ánimos.

Más allá de esta función curiosa, el reloj incorpora más de 150 modos deportivos, un sensor de frecuencia cardíaca actualizado de 4 LED + 4 PD y algoritmos mejorados. Según Xiaomi, la precisión de la monitorización de frecuencia cardíaca alcanza el 98,4%, aunque la marca recuerda que el dispositivo no tiene finalidad médica.

También se ha mejorado el posicionamiento para actividades al aire libre gracias a un sistema GNSS de doble banda y cinco sistemas, pensado para ofrecer rutas más estables y precisas en entrenamientos como carrera, ciclismo o senderismo.

El seguimiento del sueño también gana peso con nuevos informes semanales y mensuales, además de métricas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño. Xiaomi afirma que estas funciones se han desarrollado en colaboración con organizaciones como la World Sleep Society, la Asian Society of Sleep Medicine y la Chinese Sleep Research Society.

El Xiaomi Watch S5 46mm funciona con Xiaomi HyperOS 3, lo que permite una integración más estrecha con smartphones y otros productos del ecosistema de la marca.

Entre sus funciones conectadas se incluyen la captura remota de fotos, la búsqueda del teléfono, el control de auriculares y la sincronización automática de datos deportivos y de salud. También es compatible con Xiaomi Home, lo que permite controlar dispositivos del hogar conectado desde la muñeca.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: pantalla más grande y diseño ultraligero

La nueva Xiaomi Smart Band 10 Pro llega como una pulsera inteligente más avanzada, con una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas y un brillo máximo de hasta 2.000 nits.

A pesar de incorporar una pantalla de mayor tamaño, Xiaomi mantiene un diseño fino y ligero: la pulsera tiene un grosor de 9,7 mm y pesa 21,6 gramos sin contar la edición de cerámica. La carcasa utiliza una nueva generación de aluminio de alta resistencia, con mejor durabilidad y resistencia a arañazos.

La batería es de 350 mAh y, según Xiaomi, permite alcanzar hasta 21 días de autonomía en condiciones de uso ligero. Como suele ocurrir en este tipo de productos, la duración real dependerá de funciones como la monitorización continua, el brillo, las notificaciones o el uso del GPS conectado.

La Xiaomi Smart Band 10 Pro también incluye más de 150 modos deportivos, un módulo PPG actualizado y algoritmos propios para mejorar la precisión de la frecuencia cardíaca hasta el 98,2%, según datos internos de Xiaomi.

Entre las novedades deportivas encontramos un modo pista para registrar vueltas y un modo ciclismo mejorado, pensado para ofrecer datos de entrenamiento más precisos. En el apartado de descanso, la pulsera incorpora informes de tendencias de sueño, medición de VFC, eficiencia del sueño y el nuevo algoritmo de sueño 2.0.

Una de las novedades más interesantes es la colaboración con Clue, una de las aplicaciones más conocidas para el seguimiento del ciclo menstrual. Con la compra de la Xiaomi Smart Band 10 Pro, las usuarias recibirán 3 meses gratis de Clue Plus, que incluye funciones como análisis avanzado del ciclo, predicciones de fertilidad, seguimiento del embarazo y perimenopausia.

La promoción estará disponible desde el 28 de mayo de 2026 hasta el 27 de mayo de 2027, aunque la suscripción pasará a ser de pago tras el periodo de prueba si no se cancela antes.

Cuando se conecta a un smartphone Xiaomi, la Xiaomi Smart Band 10 Pro permite sincronizar notificaciones y, además, puede emparejarse simultáneamente con un iPhone compatible. Esto permite recibir llamadas, mensajes y alertas de ambos dispositivos en una misma pulsera.

La pulsera también incorpora un motor de vibración optimizado, capaz de diferenciar alertas según el tipo de mensaje. Además, habrá una versión con NFC, aunque Xiaomi señala que la disponibilidad de NFC no estará disponible en el mercado europeo.

La Xiaomi Smart Band 10 Pro estándar llegará en colores negro, plata y rosa, mientras que la versión NFC estará disponible en negro, plata y blanco perla.

Xiaomi Buds 6: auriculares semi-in-ear con sonido firmado por Harman

Los nuevos Xiaomi Buds 6 son los auriculares semi-in-ear más avanzados de la compañía. Xiaomi apuesta por un diseño ligero, con solo 4,4 gramos por auricular, y una forma ergonómica pensada para reducir la presión frente a los modelos in-ear tradicionales.

En el interior encontramos un controlador dinámico de triple imán de 11 mm, diseñado para ofrecer graves con más pegada. También incorporan un diafragma chapado en oro de 24 quilates, que según Xiaomi mejora la sensibilidad de los agudos en un 30% frente a la generación anterior.

El sonido ha sido ajustado por el Harman Golden Ear Team, con modos como Harman Master Mode y Harman AudioEFX. Además, los auriculares son compatibles con Qualcomm aptX Lossless, lo que permite audio sin pérdidas de alta resolución en dispositivos compatibles.

Los Xiaomi Buds 6 incluyen audio dimensional independiente con seguimiento de cabeza, pensado para crear una escena sonora envolvente de 360 grados. También cuentan con sonido adaptativo para mantener una respuesta más consistente en frecuencias medias y bajas según la forma de la oreja.

Para llamadas, Xiaomi incorpora un sistema de reducción de ruido con inteligencia artificial basado en 3 micrófonos, junto con una estructura acústica en forma de malla. La marca asegura que puede suprimir hasta 95 dB de ruido de fondo y mantener la voz clara incluso con viento de hasta 12 m/s.

También hay cancelación activa de ruido con dos modos: Equilibrado y Profundo, para adaptar el aislamiento al entorno.

Otra novedad importante es que, por primera vez en unos auriculares Xiaomi, los Buds 6 son compatibles con Apple Find My y Google Find Hub, lo que permite localizar el estuche mediante las redes de búsqueda de Apple o Android. Eso sí, estas funciones localizan el estuche, no cada auricular por separado.

Los Xiaomi Buds 6 estarán disponibles en negro grafito, blanco perla, gris titanio y morado nebulosa.

Xiaomi Sound Play: altavoz portátil con luces dinámicas y resistencia IP68

El cuarto producto presentado es el Xiaomi Sound Play, un altavoz portátil que combina sonido, diseño e iluminación ambiental.

El dispositivo cuenta con un motor de sonido de 18 W, pensado para llenar una habitación o acompañar actividades como entrenamientos, reuniones al aire libre o momentos de relax. Su diseño compacto está recubierto de tela y sigue la línea estética de la familia Xiaomi Sound, galardonada anteriormente con un Red Dot Award.

Uno de sus elementos más vistosos es la iluminación. En la parte superior incorpora una luz tipo espejo infinito, mientras que en la zona inferior añade iluminación ambiental envolvente. El usuario puede elegir entre cinco efectos de color y tres modos de iluminación: Drumbeat, Water ripple y Always-on.

El Xiaomi Sound Play permite emparejar dos unidades mediante True Wireless Stereo, de forma que funcionen como canales izquierdo y derecho para crear una escena estéreo más amplia.

Además, el modo fiesta con Auracast permite conectar hasta 100 altavoces compatibles reproduciendo de forma sincronizada. Esta función está pensada para espacios grandes, fiestas o eventos donde se quiera coordinar tanto el audio como la iluminación.

En cuanto a resistencia, el altavoz cuenta con certificación IP68 frente a polvo y agua, aunque Xiaomi matiza que no se trata de un altavoz profesional resistente al agua y que la protección puede degradarse con el tiempo. La batería es de 2.600 mAh y ofrece hasta 14 horas de reproducción con una carga, con un tiempo de recarga completa de 2,5 horas.

El Xiaomi Sound Play llegará en colores morado, verde, negro y blanco.

Precios en España de los nuevos wearables y accesorios Xiaomi

Xiaomi ha confirmado los precios de lanzamiento en mi.com para todos los nuevos dispositivos:

Xiaomi Watch S5 46mm: desde 179,99€

desde 179,99€ Xiaomi Smart Band 10 Pro: 79,99€

79,99€ Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC: 99,99€

99,99€ Xiaomi Buds 6: 119,99€

119,99€ Xiaomi Sound Play: 49,99€

Con estos precios, Xiaomi mantiene una estrategia bastante agresiva, especialmente en el caso de la Smart Band 10 Pro y el Sound Play, dos productos que apuntan directamente al mercado masivo. El Watch S5 46mm y los Buds 6, por su parte, se sitúan en una gama más premium, pero sin alcanzar los precios de algunos competidores directos.