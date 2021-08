Apaga y enciende tu teléfono: El truco para evitar ciberataques

🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

¿Quieres proteger tu smartphone de los hackers? Según la agencia de seguridad de Estados Unidos, NSA, un sencillo truco que le llevará un minuto es simplemente apagar tu teléfono y volver a encenderlo.

Este consejo se recoge en una guía de Mejores Prácticas para Dispositivos Móviles de la propia agencia de seguridad.

Quizás te preguntes por qué reiniciar un teléfono puede evitr que los hackers se hagan con el control de tu smartphone.

Aunque no es una remedio milagroso para todos los intentos de ataquela idea es que reiniciar un teléfono ayuda a frustrar los ataques que se basan en código residente únicamente en memoria. Esta es una técnica que algunos atacantes explotan ya que saben que muchos de nosotros no reiniciamos nuestros teléfonos.

Reiniciar nuestro teléfono puede interrumpir este tipo de ataques pero, como no mucha gente lo hace, estos ataques pueden ser explotados por largos períodos de tiempo.

Por supuesto, esta es sólo una de las muchas maneras en que la NSA aconseja a la gente sobre cómo pueden proteger sus dispositivos móviles. Otros consejos que ha dado la NSA son desactivar el Bluetooth cuando no se usa, evitar conectarse a redes WiFi públicas, desactivar los servicios de localización cuando no se necesitan, etc.