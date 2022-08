Apple celebra los 20 años de Shazam con una playlist y algunos datos curiosos

Apple está celebrando el 20º aniversario de 🎵 Shazam repasando la historia de la app de reconocimiento musical y la canción «más Shazamed» de cada año de las últimas dos décadas.

El fabricante de iPhone adquirió Shazam en 2017, lo que le ayudó a alcanzar los mil millones de reconocimientos de canciones por mes en 2021.

Shazam se lanzó originalmente en 2002 como un servicio de mensajería de texto que permitía a los usuarios obtener los nombres de las canciones marcando un número y levantando sus teléfonos al son de la música.

Dos décadas después, la aplicación es un servicio importante tanto para el descubrimiento de música como para el reconocimiento de canciones.

En la semana del 15 de agosto, Shazam cuenta con más de 225 millones de usuarios globales mensuales y ha superado oficialmente los 70.000 millones de reconocimientos de canciones.

Para celebrar el 20º aniversario de Shazam, Apple ha creado una lista de reproducción en Apple Music con la canción que más solicitudes de reconocimiento ha tenido cada año desde 2002. Esto incluye desde «Cheap Thrills» de Sia hasta «Astronaut in the Ocean» de Masked Wolf.

Apple también detalla algunos momentos notables en la historia de Shazam. La primera canción en ser shazameada fue «Jeepster» de T. rex en 2002. La primera canción reconocida en la aplicación iOS en 2008 fue «How Am I Different» de Aimee Mann.

«TiK ToK» de Kesha fue la primera canción en alcanzar un millón de Shazams, mientras que «Somebody That I Used to Know» de Gotye feat. Kimbra fue la primera en alcanzar los 10 millones de reconocimientos de canciones.

Lil Wayne fue el primer artista en alcanzar tanto un millón de Shazams en 2009 como 10 millones de Shazams en 2011.