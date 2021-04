Apple explica cómo funciona el desbloqueo con el Apple Watch cuando llevas mascarilla

Apple ha publicado un documento de soporte en el que explica cómo funciona la nueva característica de iOS 14.5 que permite desbloquear un iPhone con el rostro cuando llevas mascarilla.

Apple dice que el proceso de desbloqueo del Apple Watch no utiliza Face ID para reconocerte y autenticarte, por lo que no tiene lugar ningún escaneo facial.

Hay un conjunto de requisitos que permiten al Apple Watch autenticar tu identidad para desbloquear un iPhone. Necesitarás un iPhone X o posterior con iOS 14.5 o posterior y un Apple Watch Series 3 o posterior con watchOS 7.4 o posterior, que deben estar emparejados.

Las conexiones WiFi y Bluetooth deben estar activas para la comunicación entre el iPhone y el Apple Watch, y el Apple Watch debe tener configurado un código de acceso y la detección de muñeca debe estar activada.

El desbloqueo con el Apple Watch tiene que estar expresamente activado para que funcione, y puedes encontrar esta función en Ajustes > Face ID y código de acceso.

Para que el Apple Watch autentifique tu identidad es necesario que el reloj esté en tu muñeca, y que lleves una mascarilla que cubra tanto la boca como la nariz, presumiblemente para indicar al iPhone que utilice el método de desbloqueo secundario en lugar de Face ID.

Para desbloquear el iPhone con el Apple Watch, hay que despertar el iPhone levantándolo o tocando la pantalla, y luego mirarlo para desbloquearlo. El requisito de mirar el iPhone está destinado a evitar que la función funcione cuando no estás cerca de tu iPhone, y aunque no lo menciona Apple, parece que también hay un requisito de proximidad porque te dirá si no estás lo suficientemente cerca de tu teléfono.

Esta función puede permitir que otra persona que no seas tú desbloquee tu iPhone si está cerca de ti, tiene tu iPhone y lleva una máscara, así que debes activarla con precaución si otras personas tienen acceso a tu dispositivo y te preocupa la seguridad.

Cabe destacar que la función de desbloquear con el Apple Watch sólo funciona para desbloquear el iPhone. No verifica la identidad para su uso con Apple Pay, las contraseñas en Llavero o las apps protegidas por contraseña, que requerirán Face ID o tu código de acceso.

Aunque no es tan seguro como el Face ID, desbloquear con el Apple Watch es una opción cómoda para aquellos que están cansados de tener que introducir un código de acceso en sus dispositivos mientras llevan una mascarilla.