Apple lo tiene claro: Las fotografías deben reflejar algo que «realmente sucedió»

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) está transformando la fotografía, Apple ha adoptado una postura que contrasta fuertemente con la de sus principales competidores.

Mientras otras compañías buscan modificar y expandir las imágenes capturadas con IA, Apple mantiene un enfoque más tradicional, afirmando que las fotos tomadas con sus dispositivos están destinadas a representar algo que «realmente sucedió».

Una visión centrada en la autenticidad

En una reciente entrevista con The Verge, Jon McCormack, vicepresidente de ingeniería de software de cámaras de Apple, expresó que las fotografías son una forma personal de celebrar momentos que ocurrieron en la vida real.

Esta es nuestra visión de lo que es una fotografía. Nos gusta pensar que es una celebración personal de algo que ha ocurrido realmente. Ya sea algo tan sencillo como una taza de café con un bonito diseño, los primeros pasos de mi hijo o el último suspiro de mis padres, es algo que ha ocurrido de verdad. Es algo que marca mi vida y que merece ser celebrado. Y por eso, cuando pensamos en evolucionar en la cámara, también lo arraigamos mucho en la tradición. La fotografía no es algo nuevo. Existe desde hace 198 años. A la gente parece gustarle. Hay mucho que aprender de ello. Hay mucho en lo que basarse. El primer ejemplo de estilización que podemos encontrar es el de Roger Fenton en 1854, es decir, hace 170 años. Es algo duradero, a largo plazo. Nos sentimos orgullosos de estar a hombros de la historia de la fotografía.

Este enfoque se diferencia claramente de las tendencias actuales, donde la IA está cada vez más presente en la edición de imágenes. Apple, por su parte, ha decidido basar la evolución de su cámara en las tradiciones fotográficas, destacando que la fotografía tiene casi 200 años de historia y una larga herencia que no debería ser ignorada.

Google y Samsung: el papel de la IA en la fotografía

En contraste, Google y Samsung han adoptado un enfoque más flexible con la IA en la fotografía. Google, por ejemplo, ha declarado que sus herramientas de IA no solo capturan un momento, sino que ayudan a crear la representación de cómo el usuario recuerda ese instante, incluso si eso significa editar o modificar detalles que no ocurrieron exactamente en ese milisegundo.

Funciones como la creación de composiciones a partir de múltiples fotos grupales o la expansión de imágenes más allá de los límites capturados son ejemplos claros de esta tendencia.

Samsung, por su parte, ha defendido el uso de IA para servir tanto a aquellos que desean capturar el momento tal cual como a los que quieren crear algo completamente nuevo. Aunque el enfoque puede incluir filtros y modificaciones para mejorar la precisión de la captura, también hay lugar para la creatividad y la manipulación de la realidad, como agregar detalles que no existían en la escena original.

Apple y el futuro de la edición fotográfica con IA

A pesar de su postura, Apple no ha ignorado por completo la IA en la edición fotográfica. La compañía está trabajando en una función llamada Clean Up, que permite eliminar elementos no deseados de una imagen, como una persona en el fondo o un objeto que distrae.

Esta herramienta, similar al Magic Eraser de Google, forma parte de la evolución tecnológica de Apple, aunque sigue manteniendo su compromiso con la captura de momentos reales.

El desafío para Apple será equilibrar su visión de la fotografía con las crecientes demandas del mercado. A medida que más dispositivos Android integran herramientas avanzadas de IA que permiten crear imágenes a gusto del usuario, Apple podría verse presionada a incorporar características similares para no quedarse atrás.