Apple Maps también cambia el nombre del golfo de México en EE.UU.

Apple Maps ha implementado una actualización que modifica el nombre del golfo de México por «Gulf of America» cuando se visualiza desde Estados Unidos. Este cambio ocurre un día después de que Google realizara la misma modificación en su aplicación de mapas.

El cambio de nomenclatura se origina en una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, pocas horas después de su investidura. En el decreto, se establecía que el golfo de México pasaría a llamarse oficialmente «Gulf of America» dentro de la documentación del gobierno estadounidense.

Sin embargo, este mandato no tiene implicaciones legales para empresas privadas como Google o Apple, ni otorga a EE.UU. la autoridad exclusiva para renombrar esta extensión de agua compartida con México y Cuba.

Google fue la primera gran empresa en aplicar esta modificación en su servicio de mapas. Según la compañía, el ajuste se hizo siguiendo su política habitual de reflejar los nombres que aparecen en fuentes gubernamentales oficiales.

A diferencia de Google, Apple no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su postura respecto al cambio de nombre. Sin embargo, los usuarios han detectado que Apple Maps ahora muestra la denominación «Gulf of America» cuando se accede desde Estados Unidos. Esta actualización parece estar alineada con los registros del U.S. Geographic Names Information System (GNIS), que reflejan la nueva nomenclatura.

Al buscar «Gulf of Mexico» o «Gulf of America» en la aplicación de mapas de Apple en macOS, la ubicación sigue apareciendo correctamente en el mapa con su nombre original. No obstante, el cuadro informativo sobre el área ha sido actualizado para mostrar «Gulf of America». En la versión beta de Apple Maps para navegadores dentro de EE.UU., la situación es similar: la etiqueta en el mapa ha sido cambiada, pero el nombre en la barra lateral y en los pines sigue siendo «Gulf of Mexico».

Bloomberg ha informado que Apple planea expandir la modificación a nivel global en el futuro. Lo que aún no está claro es si la empresa adoptará la misma estrategia que Google, añadiendo «Gulf of America» entre paréntesis, o si implementará un cambio total de nombre en todas las regiones.

Si bien la orden ejecutiva de Trump no obliga legalmente a Apple a modificar el nombre del golfo de México en sus mapas, alinearse con la postura del gobierno estadounidense podría beneficiar sus relaciones con la administración. Con la creciente competencia entre las grandes tecnológicas por mantenerse en buenos términos con el poder político, este movimiento podría formar parte de una estrategia más amplia de la compañía.