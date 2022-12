Apple Music Sing, la función de karaoke, no llegará a todos los iPhone

Apple Music Sing es la nueva funcionalidad de karaoke que llegará en las próximas semanas al servicio de música de Apple Music.

Una vez activada la función, Apple Music permite al usuario controlar el nivel de las voces de la canción, de modo que pueden reducirse ligeramente o incluso eliminarse casi por completo para disfrutar de una experiencia de karaoke completa.

Pero hay una pega. Para esta funcionalidad, Apple no va a ofrecer nuevas versiones sin voces de las canciones actualmente disponibles en Apple Music. En su lugar, la función se basa en algoritmos que aíslan las voces del resto de la canción en tiempo real mediante el procesamiento en el dispositivo.

Para los usuarios, esto significa que Apple Music Sing estará disponible para la gran mayoría de las canciones. Pero, por desgracia, debido al procesamiento en el dispositivo, Apple ha tenido que restringir la función a ciertos dispositivos.

La compañía ya había mencionado que Apple Music Sing requiere el nuevo Apple TV 4K de 2022. Pero, ¿qué pasa con los iPhones y iPads?

Dispositivos compatibles con Apple Music Sing

La característica funciona con iPhone 11 y posteriores. Por el lado del iPad, requiere un modelo impulsado por el chip A13 (el mismo que el iPhone 11) o posterior. Puedes consultar la lista completa a continuación:

iPhone

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 mini / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone SE (tercera generación, 2022)

iPad

iPad 9 / 10

iPad mini 6

iPad Air 4 / 5

iPad Pro M1 / M2

Apple TV

Apple TV 4K (2022)

Curiosamente, el iPhone SE de segunda generación no es compatible con Apple Music Sing a pesar de tener el mismo chip A13 que el iPhone 11. No se sabe si la falta de la función es un error o una decisión de Apple de no incluir soporte para el iPhone SE de 2020 por alguna otra razón.