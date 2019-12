Así se verán los futuros Samsung Galaxy Buds+ con cancelación de ruido

Antes de que fueran anunciados los AirPods Pro, había rumores sobre que los nuevos auriculares inalámbricos contarían con cancelación activa de ruido, lo que acabó siendo cierto.

Ahora parece que Samsung podría hacer algo parecido con los Galaxy Buds y unas imágenes filtradas nos permiten hacernos una idea sobre cómo se verán los futuros Galaxy Buds+.

Estas imágenes han sido obtenidas por los chicos de XDA Developers al examinar el APK de la app SmartThings de Samsung, por lo que todo apunta a que son verdaderas.

Si esperabas un cambio de diseño, parece que Samsung no va a renovar el aspecto de los Galaxy Buds. Esto significa que si no te convence el diseño de los Galaxy Buds, probablemente tampoco te gustará el de los Galaxy Buds+, pero si eres fan del diseño actual, es bueno saber que no cambiará.

Suponemos que los Galaxy Buds+ serán anunciados en CES 2020 o quizás más tarde en el evento en el que la compañía dé a conocer el Galaxy S11.