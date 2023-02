Así vigila el Apple Watch la salud de tu corazón

🖥️ Microsoft ya no vende Windows 10: Consigue Windows 10 por solo 6.12€ [ Saber más ]

El Apple Watch se ha convertido en mucho más que una herramienta para ver notificaciones en la muñeca o medir las calorías consumidas al hacer deporte.

En los últimos años, Apple ha añadido sensores que vigilan nuestra salud, especialmente la de nuestro corazón, a través de mediciones clave como la capacidad aeróbica, la frecuencia cardíaca inusualmente alta o baja, el ritmo cardíaco irregular, el ECG o el historial de fibrilación auricular.

Si no estás familiarizado con estas funciones, a continuación te explicamos en qué consiste cada una.

Capacidad Aeróbica

La capacidad aeróbica proporciona una estimación científicamente validada del VO 2 máximo, que es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede consumir durante el ejercicio.

La American Heart Association considera el VO 2 máximo como un potente indicador de la salud en general.

Los usuarios pueden también optar por recibir una notificación si su clasificación desciende a «baja», lo que se asocia con el riesgo de sufrir afecciones graves de salud a largo plazo. Afortunadamente, es algo que se puede mejorar haciendo ejercicio con más frecuencia, además de poderse medir de forma sencilla durante el proceso.

📚 Más información: Capacidad aeróbica

Notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja

El Apple Watch comprueba de forma pasiva las frecuencias cardíacas inusualmente altas o bajas cuando el cuerpo está en reposo, ya que podrían ser indicadores de una enfermedad grave no detectada, ayudando a los usuarios a identificarlas para una posterior evaluación médica.

Si la frecuencia cardiaca de un usuario es superior a 120 lpm o inferior a 40 lpm habiendo estado inactivo durante 10 minutos, recibirá una notificación. Además es posible ajustar el umbral de lpm o activar o desactivar estas notificaciones.

📚 Más información: Notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja

Avisos de ritmo irregular

La función de notificación de ritmo irregular del Apple Watch mide de forma habitual los latidos para comprobar si existe un ritmo irregular que pueda sugerir la presencia de fibrilación auricular.

La fibrilación auricular es un tipo de ritmo cardiaco irregular en el que las cavidades superiores del corazón laten de forma no sincronizada con las inferiores. Algunas personas con fibrilación auricular no experimentan ningún síntoma y, si no se trata, puede provocar insuficiencia cardiaca o coágulos sanguíneos que pueden desembocar en un ictus.

📚 Más información: Avisos de ritmo irregular

Electrocardiograma (ECG)

Con la app ECG, los usuarios que experimenten síntomas, como latidos cardíacos rápidos o irregulares pueden realizar un ECG y registrar sus síntomas.

La aplicación ECG utiliza el sensor cardíaco integrado en la corona Digital Crown y el cristal trasero para registrar un ECG de una sola derivación. La forma de onda, los resultados, la fecha, la hora y cualquier síntoma quedan registrados y pueden exportarse desde la app Salud en formato PDF para compartirlos con un médico.

📚 Más información: App ECG

Seguimiento del historial de fibrilación auricular

Apple presentó recientemente esta función que ofrece a los usuarios una estimación del tiempo durante el cual su corazón muestra signos de fibrilación auricular, especialmente útil para aquellos a los que se les ha diagnosticado esta afección.

Diversas investigaciones han demostrado que el periodo de tiempo que las personas sufren fibrilación auricular puede estar relacionado con la gravedad de los síntomas y el riesgo de otras complicaciones. Este seguimiento permite tener una medida de otros factores vitales, como el sueño, el ejercicio y el peso, que pueden influir en la calidad de vida de las personas que lo sufren.

El seguimiento y comparativa con los factores vitales es algo que hasta hace poco no se podía hacer de forma sencilla. Y ahora los usuarios lo tienen al alcance de su mano simplemente llevando un Apple Watch.

📚 Más información: Seguimiento del historial de fibrilación auricular