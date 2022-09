Austria la lía: Bloquea cientos de webs legítimas al tratar de cerrar una web de piratería

Al igual que muchos países de Europa, Austria no pudo escapar a la presión de los dueños de derechos audiovisuales para implementar bloqueos de sitios web relacionados con la piratería.

La semana pasada, los proveedores de Internet (ISP) locales recibieron instrucciones para bloquear un nuevo lote de dominios.

Entre ellos, los ISP también recibieron instrucciones para bloquear el sitio de piratería musical Canna Power. Si las instrucciones se hubieran detenido en Canna-Power.to y Canna.to, eso habría sido el final del asunto, pero no fue así.

Las instrucciones de bloqueo de la sanción judicial también contenían una lista de direcciones IP que debían ser bloqueadas, todas ellas pertenecientes a Cloudflare y utilizadas por un gran número de sitios legítimos, además del sitio de piratería en cuestión.

Hasta ahora, los ISP recibían listas de dominios para que el bloqueo se realizara por DNS. Esta vez se suministraron direcciones IP además de dominios y, dado que el incumplimiento puede dar lugar a acciones legales, los ISP no tuvieron más remedio que cumplir las órdenes.

Anteriormente, a través de un proceso en el que participaba la Autoridad Reguladora de la Radiodifusión y las Telecomunicaciones (RTR) de Austria, era posible que los ISP ofrecieran su opinión sobre el bloqueo. Esto ya no es así.

«En el pasado, la RTR tenía la opción de un procedimiento de determinación. Los proveedores de Internet podían utilizarlo para comprobar de antemano si un bloqueo era admisible o no. Sin embargo, este procedimiento ya no existe debido a una sentencia del Tribunal Supremo«, dijo la empresa.

Cloudflare está trabajando duro para encontrar una manera de evitar los bloqueos. También pidió que el público se involucrara en el debate para presionar al gobierno.

«Actualmente estamos trabajando para encontrar una solución técnica para los sitios web afectados. Al mismo tiempo, se pide a los internautas austriacos que presionen a los políticos. Quizás así se imponga allí el conocimiento de que el bloqueo de direcciones IP siempre tiene efectos secundarios indeseables», dice el comunicado de la empresa.

Si los ISP austriacos no hubieran publicado los detalles de lo que estaban obligados a bloquear, los usuarios no sabrían por qué no pueden acceder a muchas páginas web.