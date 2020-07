Buenas noticias: Los Samsung Galaxy Note 20 serán más baratos este año

El año pasado, Samsung lanzó el Galaxy Note10 a un precio de 1,25 millones de wons (920€) y el Note10+ a 1,5 millones (1.105€) en Corea del Sur.

Los modelos de este año tendrán un ligero descuento, según informa la publicación coreana Naver, y tanto el Galaxy Note20 como el Note20+ serán 50.000 wons más baratos.

Estamos hablando de cerca de 40 euros. No es mucho pero no deja de ser llamativo que va en contra de la tendencia de la industria con precios cada vez más altos en los smartphones de gama alta. De hecho, los analistas esperaban un incremento de precio en esa cantidad, no una rebaja.

Aparentemente, el recorte de precios se explica por las expectativas de una menor demanda debido a la epidemia de COVID-19.

En el momento del lanzamiento, el Note10 costaba 950 dólares en EE.UU. y 959 euros en España, el Note10+ costaba 1.100 dólares y 1.109 euros, respectivamente. El informe no deja claro si el descuento se aplicará a los mercados extranjeros, pero cabe esperar que sea así.

Los nuevos Samsung Galaxy Note20 (junto con el Galaxy Fold Z 2 y el Galaxy Z Flip 5G) serán presentados en un evento online Unpacked el 5 de agosto. Se espera que los nuevos Galaxy Note estén disponibles en las tiendas el 21 de agosto (los plegables pueden llegar más tarde al mercado).