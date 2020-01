💿💻 Oferta Año Nuevo: Consigue tu clave Windows 10 Pro por 11,74€ y Office 2019 Pro por 55,99€ en URCDkey.com [ Ver oferta ]

Los usuarios de Android en Europa verán algo raro cuando configuren sus smartphones por primera vez: la posibilidad de elegir un buscador por defecto que no sea Google.

El gigante de las búsquedas comenzará a ofrecer a los usuarios de Android alternativas a su propio buscador mediante una pantalla que aparecerá durante la configuración inicial del dispositivo.

Esta pantalla tiene su origen en el la sentencia del juicio antimonopolio que se libró en la Unión Europa. Google fue multado con 5.000 millones de dólares por el regulador de la UE, que sentenció que la compañía tenía que romper la «atadura ilegal» a su buscador y navegador en Android.

Como resultado, Google ha hecho una subasta para escoger tres buscadores alternativos en cada mercado. Los buscadores que cumplían con los criterios de Google proporcionaron «el precio que estaban dispuestos a pagar cada vez que un usuario les elige en un país determinado.» Se estableció una puja mínima para cada país y los tres buscadores con pujas más altas para cada mercado aparecerán durante la configuración de los dispositivos Android en dicho país.

Como resultado, DuckDuckGo será uno de los tres buscadores alternativos que ofrecerá Google en todos los países europeos, mientras que Bing solo será una opción en Reino Unido. En España, las tres opciones además de Google serán a cuál más desconocido por la mayoría de los usuarios: DuckDuckGo, Info.com y Qwant.

En realidad, si observamos la lista de buscadores por país, veremos que casi todos son bastante desconocidos a excepción de Bing.

Esta elección no está exenta de polémica ya que el buscador Ecosia, que utiliza sus beneficios para plantar árboles en áreas de deforestación, argumentó que el proceso no era justo ya que el usuario debería poder elegir cualquier buscador alternativo, no solo uno de tres. Además, tampoco entiende por qué es Google quien determina los tres buscadores de cada país.