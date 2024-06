Búsquedas de Google: Adiós al scroll infinito, vuelven las páginas de resultados

En diciembre de 2022, Google introdujo la función de scroll infinito en su motor de búsqueda, una característica que prometía hacer más fluida la experiencia de navegación. Sin embargo, la compañía ha decidido revertir esta decisión, optando por regresar a la tradicional paginación.

Según informó Search Engine Land tras hablar con un portavoz de Google, el desplazamiento continuo en los resultados de búsqueda ha empezado a dejar de estar disponible el 25 de junio. Este cambio también afectará a las búsquedas móviles en los próximos meses.

En el momento de redactar este artículo, todavía podemos ver el desplazamiento continuo tanto en la versión de escritorio como en la móvil de búsquedas de Google, lo que sugiere que la actualización aún está en proceso de implementación global.

Google ha argumentado que la eliminación del desplazamiento continuo permitirá servir resultados más rápidos en más búsquedas. La compañía señaló que el desplazamiento continuo no logró aumentar de manera significativa la satisfacción del usuario con Google Search. Además, cargar automáticamente resultados que no han sido solicitados no es tan eficiente como se esperaba.

La paginación que regresa a Google Search mantendrá el familiar logo alargado de «Gooooooooogle» con las páginas numeradas del 1 al 10 listadas debajo.

El regreso a la paginación podría tener efectos negativos para algunos sitios web, ya que las páginas que se encuentran en la segunda, tercera y subsecuentes posiciones podrían recibir menos clics. Para la mayoría de los usuarios, la carga más rápida de los resultados de búsqueda es un beneficio claro.