Cada vez parece más claro que el Pixel 5 no será un smartphone de gama alta

En marzo, escuchamos un rumor que sugería que el próximo Pixel 5 de Google podría no ser un auténtico buque insignia tal y como estamos acostumbrados.

En concreto, el rumor sugería que el teléfono no tendría un chip de la familia Snapdragon 800 sino que optaría por un chip de gama media.

Ahora, los chicos de XDA Developers parecen tener nuevas pruebas que confirman que no habrá chip de la gama más alta. Aunque no está del todo claro qué procesador utilizará el Pixel 5, cada vez es más probable que el procesador no sea el más potente de este año, el Qualcomm Snapdragon 865.

Quizás esta sea la razón por la que hemos escuchado recientemente que el precio de entrada para el Pixel 5 podría ser de solo 699 dólares, una «ganga» en comparación con lo que cuestan este año los smartphones de gama alta con Snapdragon 865.

Como comentamos, los chicos de XDA han sido capaces de determinar que es muy poco probable que el Google Pixel 5 tenga el Snapdragon 865. Sin embargo, no ha sido capaz de determinar exactamente qué procesador tendrá en su lugar.

La suposición de XDA es que podría haber un Snapdragon 765 en el próximo Pixel 5. Esto se alinearía muy bien con el precio esperado del teléfono y también permitiría que el Pixel 5 ofreciera conectividad 5G, algo que a día de hoy parece obligado para cualquier smartphone que se precie.

El Snapdragon 765 tiene dos procesadores muy relacionados: el Snapdragon 765G y el Snapdragon 768G. El primero es una versión del procesador centrada en los juegos, mientras que el segundo es una versión ligeramente mejorada del mismo. Dado que los tres utilizan los mismos sockets y software, Google podría (teóricamente) ofrecer cualquiera de ellos en el Google Pixel 5 sin necesidad de alterar mucho el software.

Por otro lado, también hemos escuchado que el Pixel 5 dirá adiós al radar Soli que debutó con el Pixel 4 y que permite interactuar mediante gestos con el teléfono. Para la mayoría de los usuarios, no será una gran pérdida ya que no parece que esta funcionalidad haya tenido una gran aceptación.

Esperamos que el nuevo Pixel se lance este otoño, aunque esto podría retrasarse debido a la pandemia de COVID-19.