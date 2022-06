Carl Pei confirma que el Nothing Phone (1) llegará con Snapdragon 778+

Carl Pei, fundador de Nothing, sigue desvelando detalles sobre el próximo teléfono Nothing (1), ofreciendo información a cuentagotas antes del evento de presentación del 12 de julio.

Hoy ha confirmado que el dispositivo está equipado con el chip Qualcomm Snapdragon 778G+ de gama media-alta.

Esto no es una sorpresa, ya que hace unos días se vio en Geekbench un prototipo de Nothing Phone (1) con ese mismo chipset, pero es bueno tener la confirmación oficial. Está claro que los chips de gama alta se han vuelto muy caros y, para una empresa que empieza, puede ser complicado vender un dispositivo tan caro.

Nothing dice que el Snapdragon 778G+ está «ajustado a medida» para el Nothing Phone (1), pero no explica realmente qué significa eso.

Lo interesante es que, aparentemente, el «+» de «Snapdragon 778G+» proviene de la compatibilidad con la carga inalámbrica y la carga inalámbrica inversa. Nothing dice que Qualcomm haya añadido esas funciones al SoC sólo para el Nothing Phone (1).

Carl Pei ha dicho muchas cosas sobre por qué su empresa ha elegido un chipset de gama media para su primer teléfono, entre ellas cosas como que «los teléfonos han llegado a un punto de rendimiento suficiente para las tareas generales y los chips más potentes tienen un retorno decreciente».