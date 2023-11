CEO de HBO se disculpa por crear cuentas falsas para atacar a los críticos de sus series en redes

El CEO de HBO, Casey Bloys, emitió una disculpa el jueves ante un grupo de periodistas después de que un informe revelara que instó a su personal a crear cuentas falsas en redes sociales para atacar a quienes critican los programas de HBO.

Durante un evento de prensa el jueves para presentar la programación de HBO y Max para 2024, Bloys se dirigió a los miembros de los medios de comunicación, algunos de los cuales eran precisamente los críticos a los que había trolleado.

Allí confesó que durante la pandemia pasó una «cantidad poco saludable de tiempo» en Twitter, donde tuvo la idea de crear un «ejército secreto» para responder a los críticos.

Es muy importante para mí lo que todos ustedes piensan de los programas.uando piensas en eso y luego piensas en 2020 y 2021, estaba trabajando desde casa y pasaba una cantidad poco saludable de tiempo desplazándome por Twitter. Se me ocurrió una idea muy, muy tonta para desahogar mi frustración.

Obviamente, seis tuits en un año y medio no son muy efectivos. Pero pido disculpas a las personas mencionadas en los correos electrónicos y mensajes filtrados. Obviamente, nadie quiere ser parte de una historia con la que no tienen nada que ver. Pero también, como muchos de ustedes saben, he progresado en los últimos años usando mensajes directos.

Así que ahora, cuando tengo un problema con algo en una crítica o algo que veo, me comunico con muchos de ustedes, y muchos de ustedes son lo suficientemente amables como para entablar un diálogo conmigo de ida y vuelta, y creo que es probablemente una forma mucho más saludable de abordar esto.