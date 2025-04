ChatGPT ahora recuerda todo lo que dices: así funciona su nueva memoria

OpenAI ha anunciado una importante actualización para ChatGPT que promete llevar la experiencia del usuario a un nuevo nivel.

Si bien ya existía una función llamada “Memorias guardadas”, que permitía recordar datos puntuales proporcionados por el usuario, como alergias o preferencias personales, ahora la herramienta de IA podrá utilizar todas las conversaciones anteriores para ofrecer respuestas aún más precisas y útiles.

Hasta ahora, la función de memoria requería que los usuarios solicitaran explícitamente que ChatGPT recordara cierta información. Por ejemplo, se podía decir “Recuerda que soy alérgico a los frutos secos” para que las futuras recomendaciones de recetas lo tuvieran en cuenta. Con la nueva actualización, esta lógica se amplía considerablemente.

Ahora, ChatGPT tiene la capacidad de analizar el historial completo de conversaciones con el usuario. Esta memoria extendida permite generar respuestas que se ajustan mejor al contexto personal de cada persona, incluso si no se ha solicitado de forma directa que se recuerde algo.

Una diferencia clave con respecto a la memoria anterior es que esta nueva función no permite ver ni eliminar datos de forma selectiva. El sistema ajusta dinámicamente la información almacenada en función de lo que resulta más útil con el tiempo. Además, no hay límite en la cantidad de datos que se pueden recordar, lo que potencia la personalización a largo plazo.

Sí, los usuarios conservan el control sobre el uso de la memoria. Existen dos configuraciones que se pueden activar o desactivar según las preferencias personales:

: son los datos que el usuario ha pedido específicamente que se recuerden, como el nombre, colores favoritos o restricciones alimentarias. Historial de chats: permite que ChatGPT utilice información de todas las conversaciones anteriores para enriquecer las futuras.

En caso de querer modificar lo que ChatGPT sabe sobre ti, basta con pedirlo directamente en el chat. También se puede optar por iniciar una conversación temporal que no afecte ni utilice la memoria existente.

La nueva función de memoria ya se está implementando para los usuarios de ChatGPT Plus y Pro, aunque hay excepciones. Los usuarios en el Espacio Económico Europeo (EEE), Reino Unido, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein aún no tienen acceso a esta mejora. Por otro lado, quienes usen ChatGPT en versiones Team, Enterprise y Edu deberán esperar unas semanas más para disfrutar de la actualización.

Los usuarios sabrán que tienen acceso cuando vean una ventana emergente titulada “Introducing new, improved memory” dentro de la plataforma. Los usuarios gratuitos seguirán accediendo solo a la función básica de “Memorias guardadas”.

Un punto importante: OpenAI no utilizará las memorias de los usuarios para entrenar sus modelos futuros si estos han desactivado la opción “Mejorar el modelo para todos”. Esto refuerza el compromiso de la empresa con la privacidad y la personalización bajo control del usuario.

Sam Altman, CEO de OpenAI, compartió en redes sociales su entusiasmo por esta evolución en la memoria de ChatGPT. Según sus palabras, este avance marca un paso hacia asistentes de inteligencia artificial que “te conozcan a lo largo de tu vida” y se vuelvan cada vez más útiles y personalizados.

Esta actualización representa un cambio significativo en cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, y es solo el comienzo de una nueva era de asistentes conversacionales más empáticos, precisos y proactivos.