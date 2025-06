Sam Altman confirma cuándo llegará GPT-5 este año

La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados y OpenAI ya trabaja en lo que será su próxima gran evolución: GPT-5.

Aunque la compañía aún no ha revelado detalles técnicos concretos, el CEO Sam Altman ha confirmado que la llegada de esta nueva versión está prevista para este verano.

Durante una entrevista reciente, Sam Altman compartió que GPT-5 será lanzado al público durante el verano, aunque no hay una fecha definitiva. El despliegue dependerá del cumplimiento de ciertos criterios internos y estándares de calidad que OpenAI ha establecido para garantizar que el modelo esté realmente listo.

El propio Altman ha admitido que no puede precisar el día en que GPT-5 estará disponible. La decisión de cuándo liberar una nueva versión del modelo no solo depende de avances técnicos, sino también de decisiones estratégicas sobre cómo deben presentarse las mejoras.

“Volvemos una y otra vez a la misma pregunta: ¿cuánto debemos inflar el número de versión respecto a lo que hicimos con GPT-4o, que simplemente era mejor y mejor?”, comentó el directivo.

Antes de que GPT-5 vea la luz, debe superar una serie de pruebas y evaluaciones internas. Estos puntos de control sirven para asegurar que el nuevo modelo no solo sea más potente, sino también más seguro y útil que sus predecesores. Si GPT-5 no cumple con esos requisitos, OpenAI no lo lanzará públicamente.

Aunque los detalles técnicos aún están bajo llave, Sam Altman ha adelantado que habrá “mejoras significativas” respecto a los modelos actuales. Esto sugiere que GPT-5 ofrecerá avances no solo en la generación de texto, sino también en razonamiento, comprensión del contexto, interacción multimodal y autonomía operativa.

GPT-5 no será el único lanzamiento relevante este año. OpenAI también ha confirmado que otras herramientas clave, como los GPTs personalizados y la plataforma Operator, recibirán actualizaciones importantes. Esto deja entrever una estrategia más amplia por parte de la compañía para reforzar su ecosistema de inteligencia artificial.

GPT-4o, la última gran actualización de OpenAI, trajo mejoras notables en velocidad, eficiencia y capacidad de respuesta, sin cambiar el número de versión principal. En el caso de GPT-5, se espera un salto más contundente, lo que explicaría la decisión de conservar la nueva numeración para un modelo realmente transformador.

Con cada nueva versión, las expectativas sobre lo que puede ofrecer la inteligencia artificial aumentan. GPT-5 no solo representa una evolución del motor de ChatGPT, sino que podría marcar un nuevo estándar en cuanto a interacción conversacional, generación de conocimiento y automatización de tareas complejas.

Aunque aún es pronto para conocer los detalles, todo apunta a que GPT-5 será más preciso, más rápido y más versátil. Su impacto podría sentirse tanto en el ámbito empresarial como educativo, creativo y profesional, potenciando desde asistentes virtuales hasta herramientas de productividad avanzadas.

El desarrollo de GPT-5 confirma que la carrera por la inteligencia artificial general (AGI) sigue en marcha. OpenAI continúa liderando ese camino, impulsando tecnologías que no solo responden preguntas, sino que entienden y colaboran con los humanos de maneras cada vez más sofisticadas.