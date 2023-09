ChatGPT consume medio litro de agua por cada 20 preguntas

Una investigación de la Universidad de California dirigida por Shaolei Ren ha concluido que ChatGPT y los modelos grandes de lenguaje (LLM) similares utilizan hasta 500 mililitros de agua por cada 20 o 50 prompts o preguntas que hacen los usuarios.

A primera vista, 500 ml pueden no parecer mucho, pero si tenemos en cuenta el uso global de ChatGPT por parte de usuarios de todo el mundo, el consumo de agua es enorme.

Así lo explica el investigador a cargo del informe.

Es justo decir que la mayor parte del crecimiento [del agua] [en el informe medioambiental de Microsoft de 2022] se debe a la IA.

Su fuerte inversión en IA generativa y su asociación con OpenAI. La mayoría de la gente no es consciente del uso de recursos subyacente a ChatGPT. Si no son conscientes del uso de los recursos, no hay forma de que podamos ayudar a conservarlos