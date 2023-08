Científicos extraen una canción de Pink Floyd del cerebro de una persona: Escucha cómo suena

Científicos han conseguido reconstruir una pieza musical a partir de las ondas cerebrales grabadas mientras alguien escuchaba «Another Brick in the Wall Pt. 1″ de Pink Floyd, y la grabación de la extracción de las ondas cerebrales es absolutamente espeluznante.

Los investigadores utilizaron IA para ayudar a reconstruir las ondas cerebrales y convertirlas en la grabación de audio que puedes encontrar a continuación.

El sonido en sí es un poco aterrador, por no decir otra cosa, aunque ayuda a los científicos a comprender mejor cómo procesa nuestro cerebro estos ruidos.

Canción original:

Canción reconstruida a partir de ondas cerebrales:

La reconstrucción no se limita a sonidos extraños sin sentido. Si se escucha el audio grabado a partir de la investigación de extracción de ondas cerebrales, se puede oír incluso la frase «all in all it was just a brick in the wall». No se escucha muy claro ni mucho menos, pero resulta intrigante hasta qué punto fueron capaces de reconstruir la canción sólo a partir de las ondas cerebrales.

Afortunadamente, este tipo de grabaciones y ondas cerebrales sólo pueden extraerse o grabarse de la superficie del cerebro, lo que significa que no tendrás que preocuparte de que nadie más mire las respuestas musicales de tu cerebro.

Es de esperar que futuras investigaciones sobre estos mismos escenarios proporcionen datos aún más útiles sobre cómo nuestro cerebro procesa los sonidos.