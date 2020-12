Cómo evitar comprar un cable HDMI 2.1 falso

Ahora que las Xbox Series X y PlayStation 5 están ya en el mercado, contar con un cable HDMI 2.1 es más importante que nunca is quieres disfrutar de la máxima calidad. Lo mismo ocurre si cuentas con una tarjeta Nvidia o AMD que soporta este estándar.

El estándar HDMI es supervisado por el HDMI Forum, mientras que otro organismo llamada HDMI Licensing Administrator supervisa la licencia de la tecnología.

Los fabricantes de dispositivos y accesorios deben cumplir las normas del HDMI Forum si quieren fabricar un producto que sea licenciado o certificado por el HDMI Licensing Administrator.

Aunque el último estándar de HDMI se conoce como HDMI 2.1, los supervisores de HDMI tienen una nomenclatura diferente para los cables. Si quieres comprar un cable compatible con HDMI 2.1, debes buscar las palabras «HDMI Ultra High Speed» en la caja.

Los cables no se venden explícitamente como «cables HDMI 2.1». En el pasado, los cables HDMI 2.0b se vendían bajo el nombre de «High Speed».

Para asegurarte de que compras un producto de calidad, busca el holograma del «Ultra Certified Cable» y el código QR en la caja. Esto significa que ha sido probado y certificado por el Administrador de Licencias HDMI.

Estos cables cuestan un poco más que la mayoría de alternativas que puedes encontrar en sitios web como Amazon y AliExpress (aunque también puedes entrar cables certificados como este). Merece la pena gastar un poco más para asegurarse de que obtienes todas las características que ofrece HDMI 2.1.

Al comprar el cable en una tienda o tras recibirlo en casa, puedes verificar la autenticidad del cable con la aplicación oficial de certificación HDMI para iPhone y Android.

Sólo tienes que instalar la aplicación, apuntar la cámara del teléfono al código QR y esperar. Deberías ver un mensaje de «Enhorabuena» que informa que el cable ha sido certificado.

Si un cable falla en esta la prueba o no hay un holograma o una etiqueta en la caja, no ha sido probado. Esto no significa necesariamente que no funcione, pero tampoco hay garantía de que pueda transportar los 48 Gbps definidos por el estándar HDMI 2.1.

El problema de los cables baratos

Resolver problemas relacionados con la caliad de imagen de dispositivos como consolas u ordenadores puede llevar mucho tiempo y ser frustrante, especialmente si tienes periféricos como una barra de sonido en la mezcla

Cuando compras un cable certificado, estás eliminando al menos una variable de la lista de problemas potenciales.

Los problemas con los cables que no están a la altura suelen aparecer cuando intentas usar un cable HDMI 2.0b o anterior con una aplicación que supera su especificación de 18 Gbits por segundo.

Es posible que no tengas ningún problema hasta que juegues a uno o dos juegos que se ejecuten a 4K/120Hz en la Xbox Series X o en la PlayStation 5. Los problemas se pueden dar en forma de una pantalla negra que no hace absolutamente nada, hasta artefactos extraños o «destellos» que aparecen al azar.

Puede que te encuentres con apagones repentinos de la pantalla o parpadeos o que recibas mensajes de error que te digan que tu televisor ha encontrado un problema en la negociación inicial. Esto significa que el televisor y el dispositivo fuente no pueden comunicarse adecuadamente porque el cable no está a la altura de la tarea.

Tampoco es buena idea ahorrar en el cable cuando se trata de cables largos. Aquí es donde los cables HDMI pueden subir mucho de precio ya que, cuanto más largo es el cable, más se puede degradar la señal antes de llegar a su destino. Por eso el mejor cable es el más corto que se pueda conseguir que se ajuste a los requerimientos de ancho de banda.

No hay una longitud de cable «ideal», pero para una resolución de 4K y altas frecuencias de cuadro (120Hz), se recomienda usar un cable HDMI que no sea más largo de 3 metros. Para resoluciones más bajas, el límite superior está entre 6 y 10 metros. Si utilizas un cable largo y tiene problemas, pruebe uno más corto.