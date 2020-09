Modo Retrato: Comparamos los retratos de los 7 mejores smartphones

Desde que Apple popularizó el modo retrato con el iPhone X, muchos fabricantes han incorporado este modo de disparo en sus smartphones, que emula por software el efecto de desenfoque del fondo («bokeh») de las cámaras réflex.

Gracias al desarrollo de la Inteligencia Artificial, el modo Retrato ha ido mejorando en los últimos años y la separación entre el sujeto y el fondo es ahora mucho mejor que el que teníamos antes. Además, la mayoría de los smartphones ya no desenfocan el fondo de forma uniforme, sino que el grado de desenfoque varía según la distancia.

Todos los smartphones de gama alta incorporan el modo Retrato (a veces llamado «desenfoque de fondo», «desenfoque dinámico», etc.) pero los resultados son bastante diferentes entre unos y otros.

Hemos querido comparar cómo toman fotografías en modo Retrato los mejores smartphones del momento, y estos son los modelos que hemos elegido:

Apple iPhone 11 Pro

Google Pixel 4 XL

Huawei P40 Pro+

LG Velvet

OPPO Find X2 Pro

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

A continuación, vamos a ver los resultados de tres retratos tomados a plena luz del día.

Comparativa 1

En esta primera imagen se aprecian diferencias importantes en el color. Por ejemplo, las imágenes captadas por Apple, Huawei y Samsung tienden a ser más cálidas que las capturadas por Google o Xiaomi.

Aunque todos hacen un trabajo bastante bueno a la hora de separar la figura de la chica del fondo, se notan algunos «bocados» al pelo en los retratos de Google o Xiaomi. Tanto Apple como Samsung hacen un buen trabajo al recortar el pelo, aunque no es perfecto en ninguno de los dos casos.

La imagen capturada por LG no es muy favorecedora ya que, al no tener la lente teleobjetivo, utiliza la lente principal (gran angular) que deforma el rostro. Tampoco la imagen capturada por OPPO convence ya que, por alguna razón, presenta muy poca nitidez en esta imagen en particular, además de un cielo con un color azul muy artificial.

A la hora de elegir la mejor fotografía, me gustan mucho por las captadas por Apple, Huawei y Samsung, aunque me inclinaría por la de Apple ya que me parece la más equilibrada. La frente de la chica presenta menos brillos, el tono no es tan anaranjado y el fondo se ve más natural.

Comparativa 2

En este caso, Apple no ha estado tan afortunado a la hora de recortar el pelo y la imagen presenta un tono más anaranjado de lo que me gustaría.

La imagen de OPPO se ve demasiado plana, como si tuviera una neblina por delante y faltara contraste, mientras que la de Google peca de lo contrario, con sombras muy acusadas en la cara que no producen un buen resultado.

En cuanto a Samsung, en general hace un buen trabajo aunque quizás se vea algo más anaranjada de lo que deseable. La imagen de LG, de nuevo, queda por detrás del resto por el hecho de usar la lente gran angular.

Los retratos de Huawei y Xiaomi son los que, en mi opinión, hacen un mejor trabajo global a la hora de recortar la silueta y captar el color y la luz de forma más acertada. En este caso, me quedo con la de Xiaomi por no tener un tinte anaranjado tan acusado.

Comparativa 3

En esta tercera comparativa, la imagen captada por Huawei ofrece una buena calidad, aunque algunas zonas con brillos parecen estar algo quemadas. No ocurre lo mismo con la imagen captada por Apple, que retiene más sombras en el rostro — un poco más de lo deseable para mi gusto.

OPPO ha hecho un buen trabajo en esta ocasión, al igual que Google, aunque el pelo se resiste en alguna zona de la imagen de este último. Samsung añade un tinte demasiado anaranjado en esta ocasión, que hace que la imagen se vea algo artificial y, por último, Xiaomi hace un buen trabajo si te gustan las imágenes con un tono más bien frío.

En mi opinión, OPPO y Xiaomi son los que han captado una mejor imagen en esta comparativa, aunque si tuviera que elegir una me inclinaría por OPPO en esta ocasión.

Fotografías originales

Si quieres descargar todas las fotografías originales utilizadas en esta comparativa, puedes hacerlo desde este fichero capturas.zip.

Comentarios finales

Aunque podemos generalizar a partir de solo tres fotografías, creo que sí que podemos afirmar que no hay un smartphone que destaque de forma clara por encima de los demás a la hora de tomar retratos.

Cada smartphone tiene su propio estilo a la hora de reflejar los colores — más cálidos en el caso de Samsung y Apple, más fríos en caso de Xiaomi u OPPO — y la elección entre un smartphone u otro está muy motivada por el gusto personal de cada persona.

Resulta evidente la conveniencia de utilizar una cámara teleobjetivo (o la cámara gran angular con un recorte equivalente a un zoom 2x) para tomar las fotografías, ya que la cámara gran angular del LG Velvet produce una imagen distorsionada al tomar retratos desde cerca.

El recorte del pelo y, en general, de la silueta, sigue siendo un reto para todos los smartphones y el resultado depende mucho de la disposición del pelo y la complejidad del fondo en cada captura en particular. En todo caso, la mejora respecto a lo que veíamos hace unos años es brutal.

¿Cuál es tu smartphone favorito de esta comparativa? Puedes añadir tu respuesta a este tweet o en los comentarios de este artículo más abajo.