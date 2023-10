Comprar una impresora 3D en Nueva York exigirá una comprobación de antecedentes penales

Los residentes de Nueva York que deseen adquirir una nueva impresora 3D pronto tendrán que someterse a una comprobación de antecedentes penales, una vez que se convierta en ley un nuevo proyecto estatal.

El proyecto de ley pretende eliminar una laguna cada vez más popular por la que los delincuentes condenados que, de otro modo, tendrían prohibido comprar legalmente un arma de fuego, simplemente imprimen en 3D componentes individuales para crear un «arma fantasma» imposible de rastrear.

De aprobarse, Nueva York se uniría a un creciente número de estados que imponen restricciones a las impresoras 3D en nombre de la seguridad pública.

El proyecto de ley neoyorquino exigiría una comprobación de antecedentes penales a cualquiera que intente comprar una impresora 3D capaz de fabricar un arma de fuego. Asimismo, prohibiría la venta de esas impresoras a cualquier persona con antecedentes penales que la inhabiliten para poseer un arma de fuego.

En su redacción actual, el proyecto de ley no aclara qué modelos o marcas de impresoras podrían entrar en esta amplia categoría. El proyecto de ley define una impresora tridimensional como un «dispositivo capaz de producir un objeto tridimensional a partir de un modelo digital».

Las armas de fuego impresas tridimensionalmente, un tipo de arma fantasma imposible de rastrear, pueden ser construidas por cualquiera que utilice una impresora tridimensional de 150 dólares. Este proyecto de ley exigirá una verificación de antecedentes para que las armas de fuego impresas en tres dimensiones no lleguen a las manos equivocadas.

Las armas fantasma se refieren generalmente a armas de fuego no serializadas y no rastreables que la gente puede comprar o ensamblar por su cuenta sin un control de antecedentes. Las impresoras 3D no son técnicamente necesarias para crear un arma fantasma, pero pueden utilizarse y se han utilizado para fabricar componentes individuales no serializados, mecanismos de disparo o, en algunos casos, armas de fuego completas en funcionamiento.

El negocio está en auge. Según los informes, el Departamento de Policía de Nueva York ha registrado un aumento del 60% en las incautaciones de armas fantasma en las calles de la ciudad durante los dos últimos años consecutivos.

Recientemente, la policía de Nueva York rastreó algunas ventas online de armas fantasma hasta una «operación de impresión de armas fantasma» llena de impresoras 3D y armas de fuego enclavada en una guardería.