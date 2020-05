¿Comprarías un Samsung Galaxy Fold 2 Lite por poco más de 1.000€?

El Samsung Galaxy Fold 2 podría ser presentado este mes de verano, pero ahora una filtración procedente de la conocida fuente MaxWinebach sugiere que la compañía podría estar trabajando en un modelo significativamente más barato.

El dispositivo en cuestión, que podría comercializarse bajo el nombre de Samsung Galaxy Fold Lite, tendrá algunas características de gama alta pero también habrá recortes en algunos aspectos.

Aún no se sabe nada sobre el tamaño o las especificaciones de la pantalla, pero se cree que Samsung prescindirá del cristal ultra fino introducido en el Galaxy Z Flip para reducir el precio. Eso significa que el Galaxy Fold Lite debería tener una pantalla de plástico como el Fold original.

Como en el Fold original, también habrá una pantalla externa, pero será más pequeña. Los detalles exactos no se conocen, pero debería parecerse más a la del Galaxy Z Flip en lugar de la pantalla mucho más grande del Galaxy Fold.

La pantalla externa del Samsung Galaxy Fold Lite podría ser como la del Galaxy Z Flip (en la foto)

El chasis del teléfono estará hecho de aluminio, con superficies de cristal que permitirán la carga inalámbrica. En el interior, encontraremos probablemente el procesador Snapdragon 865, aunque sobre este punto Weinbach no está seguro dado que parece que no tendrá conectividad 5G (lo cual no cuadra con un Snapdragon 865 y apuntaría quizás a un Snapdragon 855).

Tampoco está claro si contará con 8GB de RAM, aunque parece confirmado que tendrá 256 GB de almacenamiento.

El Samsung Galaxy Fold será lanzado internacionalmente y, aunque todavía no tiene fecha, podría debutar junto al Galaxy Fold 2 y la serie Galaxy Note20 a principios de agosto. Se venderá en negro y púrpura, y su precio partirá de 1.099 dólares en Estados Unidos, lo que lo convierte en el smartphone plegable más barato con diferencia.

Como referencia, el Samsung Galaxy S20 se vende a 999 dólares en los Estados Unidos y el Galaxy S20+ cuesta 1.199 dólares. El Galaxy Z Flip y el Galaxy S20 Ultra, por otro lado, están disponibles a partir de 1.380 y 1.399 dólares respectivamente.

En cuanto al Samsung Galaxy Fold original, ese smartphone cuesta 1.980 dólares y se espera que el nuevo Galaxy Fold 2 cueste al menos 1.780 dólares.