Confirmado: No podrás comprar la PS5 en una tienda física el día del lanzamiento

Sony ha confirmado oficialmente hoy que las PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition sólo se podrán comprar online el día del lanzamiento.

La PS5 se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y el 19 de noviembre en el resto del mundo.

No importa dónde vivas, no podrás comprar la consola en las tiendas ya que la compañía no quiere poner en riesgo la salud de sus socios.

Con el objetivo de proteger la salud de nuestros jugadores, vendedores y personal durante la COVID-19, hoy queremos confirmar que todas las ventas del día del lanzamiento se llevarán a cabo a través de las tiendas online de los establecimientos autorizados. No habrá disponibles unidades a la venta en tiendas físicas el día del lanzamiento, 19 de noviembre, así que no planees visitar tu tienda habitual el día del lanzamiento con la esperanza de encontrar una consola PS5 a la venta. Protege tu salud, quédate en casa y haz tu pedido online.

Sony también explica que, si has hecho la reserva para recoger la consola en un establecimiento comercial, deberías poder hacerlo con una cita concertada, siguiendo los protocolos de seguridad del vendedor.

Hacer cola junto con otros fans de la consola ha sido en cada lanzamiento una de las actividades favoritas de los jugadores, pero la pandemia ha complicado todo. Lo último que quiere Sony es contribuir a que el número de contagios sea aún mayor.