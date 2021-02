Un hombre de Alabama ha sido condenado esta semana a 16 años de prisión por matar a su esposa, y su smartphone ha jugado un papel clave.

Aunque diversas pruebas condujeron a la condena de Jeff West por homicidio imprudente, los datos de la app de salud de su smartphone jugaron un papel importante.

Al parecer, West dijo a las fuerzas del orden que se había ido a dormir alrededor de las 22:30 la noche de la muerte de su esposa en 2018. Sin embargo, según los datos de la app de salud de su teléfono, dio 18 pasos entre las 23:03 y las 23:10.

No fueron solo los datos del teléfono los que contradijeron las afirmaciones del asesino. El médico forense que testificó en el juicio afirmó que el golpe en la cabeza no fue causado por una caída sino por algo «con un borde, pero no afilado». Se encontró una botella cerca del cuerpo de la víctima.

No es la primera vez que los datos recopilados por un dispositivo de salud juegan un papel importante en un caso de asesinato.

En 2016, la policía se basó en los datos del Apple Watch de la víctima para desmentir las afirmaciones de su asesino. Y en 2017, los datos de Fitbit contradijeron la historia de un hombre sobre la muerte de su esposa.