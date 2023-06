El CEO de Reddit sigue agitando las redes con sus declaraciones ofensivas a la comunidad

Steve Huffman, CEO de Reddit, ha decidido seguir hablando después de su desastrosa sesión AMA (Ask Me Anything), que lejos de calmar las aguas, animó a más subreddits a unirse a un apagón de 48 horas.

La razón de la protesta es la decisión de Huffman de cortar el acceso gratuito a su API, que ha hecho que algunas aplicaciones tengan que echar el cierre o enfrentarse a pagar $20M al año.

El hecho de que esté ignorando los subreddits de protesta ha resultado en que muchos subreddits han extendido sus protestas indefinidamente.

Huffman ha concedido un montón de entrevistas, en las que ha arremetido todavía más contra los moderadores que protestan. En la entrevista que concedió a NPR, considera que se trata de una «decisión empresarial» que no ha gustado a algunos usuarios:

Es un pequeño grupo que está muy molesto, y no hay manera de evitarlo. Tomamos una decisión empresarial que les molestó. Pero creo que la gran comunidad de Reddit solo quiere participar con sus compañeros de comunidad. La protesta, lo que realmente afecta es a los usuarios de todos los días, la mayoría de los cuales no están involucrados en esto o los cambios que impulsaron esto. Reddit representa uno de los mayores conjuntos de datos de seres humanos hablando de cosas interesantes. No estamos en el negocio de dar eso gratis.

También concedió una entrevista con NBC News, donde habla de su plan para despojar a los moderadores que protestan de sus subreddits y entregarlos a otros.

Huffman habló con The Verge, donde afirma que la API nunca fue pensada para aplicaciones de terceros:

Así que la gran mayoría de los usos de la API – no [aplicaciones de terceros como Apollo para Reddit] – el otro 98 por ciento de ellos, hacen herramientas, bots, mejoras para Reddit. Para eso está la API. Nunca se diseñó para dar soporte a apps de terceros.

En realidad, la razón por la que existen esas aplicaciones de terceros es porque Reddit llegó increíblemente tarde a ofrecer su propia aplicación. Y muchas de las aplicaciones hacen que el sitio en sí sea mucho más útil y valioso.

El problema es que esas aplicaciones ahora le están costando dinero, porque los usuarios no están viendo los anuncios. Pero hay mejores maneras de hacer frente a eso que simplemente hacer que sea prohibitivamente caro ofrecer una aplicación de este tipo.

Tienen que pagar por esto. Es justo.

A lo largo de la entrevista actúa como si todos los usuarios fueran suyos y fuera el dueño de todo lo que han escrito.