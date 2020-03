La Unión Europea ha adoptado hoy un nuevo Plan de Acción de Economía Circular, que incluye una serie de objetivos que la UE, en su conjunto, se esforzará por alcanzar. Uno de estos objetivos es introducir el «derecho a la reparación» para los ciudadanos.

El concepto de «derecho a la reparación» hace referencia a la disponibilidad de piezas para su sustitución por parte de un profesional, no a la sustitución por parte de un consumidor. Por el momento, no hay ninguna indicación sobre el plazo en que las empresas deben poner a disposición las piezas, a través de qué medios, o para qué tipos de dispositivos.

Este objetivo parece ser una extensión de otras normas similares que se introdujeron en octubre del año pasado y que afectaban a neveras, congeladores y otros electrodomésticos. Los fabricantes tendrán que asegurar el suministro de piezas de repuesto para esos aparatos durante un período de hasta 10 años. Como los smartphones evolucionan mucho más rápido, probablemente no sea un período tan largo.

Se pierde valor cuando se descartan productos total o parcialmente funcionales porque no se pueden reparar, no se puede reemplazar la batería, el software ya no tiene soporte o no se recuperan los materiales incorporados en los dispositivos.

Aproximadamente dos de cada tres europeos desearían seguir utilizando sus actuales dispositivos digitales durante más tiempo, siempre que el rendimiento no se vea afectado de forma significativa.