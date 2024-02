El fallo de Bing al responder a una pregunta sobre Annie Lenox fue clave para que Apple no lo comprara en 2018

Hace unos días, supimos que Microsoft intentó vender su motor de búsqueda Bing a Apple en 2018. Sin embargo, la empresa de la manzana no quedó impresionada con la «calidad de búsqueda» de Bing y decidió no seguir adelante con la negociación. A

Ahora, después de todos estos años, conocemos la historia completa, y resulta que Apple rechazó a Bing después de que el motor de búsqueda no pudo dar una respuesta correcta sobre un artista.

En un informe presentado por Google, se revela una de las razones por las cuales Apple optó por no comprar Bing. Durante las pruebas del motor de búsqueda en 2018, John Giannandrea, vicepresidente de estrategia de aprendizaje automático e inteligencia artificial de Apple, escribió en el campo de texto de Bing «Primera banda de Annie Lennox«.

Lennox se convirtió en un nombre conocido a nivel mundial a principios de los 80 con The Eurythmics, y su éxito «Sweet Dreams» se convirtió en un megaéxito. Pero antes de eso, Lennox fue miembro de The Tourists.

La respuesta de Bing a la consulta de Giannandrea simplemente mencionó su época con The Eurythmics, y su paso por The Tourists no apareció mencionado en absoluto. Además, Giannandrea no estaba contento con el hecho de que Bing no ofrecía su motor de búsqueda en los idiomas locales de los mercados que le interesaban a Apple.

El ejecutivo de Apple se dio cuenta de que Microsoft no había realizado mejoras en Bing desde la última vez que Apple lo evaluó en 2015 y 2016. El ejecutivo de Apple llegó a la conclusión de que Microsoft mismo no consideraba a Bing como uno de sus negocios más importantes. Como señaló Giannandrea, «Microsoft estaba dispuesto a vender Bing, algo que no harías si fuera un activo estratégico».