El Honor 70 llega a España a partir de 549€

Honor ha presentado el Honor 70 durante IFA 2022 como parte de su lanzamiento global. En realidad el Honor 70 debutó en mayo, pero solo en el mercado chino.

Honor no empezó a vender el Honor 70 en China hasta principios de junio, donde se puede configurar con tres configuraciones de memoria/almacenamiento y en cuatro colores. Por cierto, Honor también vende en China el Honor 70 Pro y el Honor 70 Pro Plus, que la compañía aún no ha introducido a nivel global.

En Europa, el Honor 70 se comercializará en las opciones de color Midnight Black, Emerald Green y Crystal Silver. Por alguna razón, la compañía ha decidido no lanzar la gama de colores Icelandic Frost del dispositivo fuera de China.

El Honor 70 cuenta con una pantalla OLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 778G, 8 GB de RAM LPDDR4x, 128/256GB de almacenamiento, triple cámara trasera gran angular (54 MP, f/1.9) + ultra gran angular (50MP, f/2.2) + profundidad (2MP, f/2.4), cámara frontal (32MP, f/2.2) y batería de 4.800 mAh con carga rápida a 66W.

El Honor 70 sale a la venta en España por un precio de 🛒 549€ (8GB/128GB) o 🛒 599€ (8GB/256GB) el día 5 septiembre.

Hemos tenido oportunidad de analizar el Honor 70 durante varias semanas, y puedes leer nuestro análisis aquí.