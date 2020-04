El ingeniero de rendering de Crytek sorprende con su declaración sobre qué consola es mejor: PS5 o Xbox Series X

Sony ha compartido poca información sobre su nueva consola PlayStation 5 y, de hecho, a día de hoy, todavía no conocemos su aspecto físico. Hace unas semanas, la compañía desveló las principales especificaciones técnicas, al igual que había hecho Microsoft con el Xbox Series X.

El sitio web de juegos Vigiato ha publicado una entrevista con el ingeniero de rendering de Crytek, Ali Salehi. La discusión se centró en las especificaciones técnicas de la PS5 y la Xbox Series X, y Salehi fue sorprendentemente sincero dando su opinión sobre lo que Sony y Microsoft han anunciado hasta el momento.

Tras la presentación de las especificaciones técnicas de la PS5, mucha gente comenzó a sacar conclusiones. Los números que vimos eran más bajos que los de la Xbox Series X, y sin ningún otro contexto, los aficionados dieron la batalla por ganada a Microsoft.

Pero como explica Salehi, la PS3 tenía mucha más potencia sobre el papel que la Xbox 360, pero su compleja arquitectura y su cuello de botella en la memoria significaba que la PS3 rara vez, si es que alguna vez, podía alcanzar su máxima eficiencia.

«Por eso no es una buena idea basar nuestras opiniones sólo en números», dice Salehi. «Si todas las piezas de la Serie Xbox X pueden funcionar de forma óptima y la GPU funciona en su rendimiento pico, lo cual no es posible en la práctica, podemos lograr 12 [teraflops]». En otras palabras, no le da mucha importancia a los números por sí solos.

Vigiato preguntó a Salehi si había trabajado con ambas consolas:

No puedo decir nada ahora mismo sobre mi propio trabajo, pero estoy citando a otros que han hecho una declaración pública. Los desarrolladores dicen que la PlayStation 5 es la consola más fácil para la que han programado para alcanzar el máximo rendimiento de la consola. En términos de software, la programación en la PlayStation 5 es extremadamente simple y tiene características que dejan muchas opciones para los desarrolladores. En definitiva, la PlayStation 5 es una mejor consola.

Salehi entra en detalles exhaustivos sobre las diferencias entre las dos consolas, discutiendo todo, desde los teraflops hasta las unidades de cálculo y las unidades de estado sólido. F

Finalmente, cuando se le preguntó qué consola prefiere, dejó clara su opinión:

Definitivamente la PlayStation 5 Como programador, diría que la PlayStation 5 es mucho mejor, y no creo que se pueda encontrar un programador que elija [Xbox Series X] en lugar de la PS5. Para la Xbox, tienen que poner DirectX y Windows en la consola, que tiene muchos años, pero para cada nueva consola que Sony construye, también reconstruye el software y las APIs de la forma que quiera. Es en su interés y en el nuestro. Porque sólo hay una forma de hacer todo, y la suya es la mejor forma posible.

Horas después de que se publicara la entrevista y empezara a generar revuelo, Vigiato la retiró. Ali Salehi, por su lado, convirtió su perfil de Twitter privado. El usuario de Twitter @man4dead afirmó que «Ali Salehi ya no confirma el contenido de la entrevista por razones personales».

Lo más probable es que Salehi haya algo (o muchas cosas) que no debería haber dicho. Si la PS5 y la Xbox Serie X salen este año, los desarrolladores obviamente ya han probado el hardware, y sin duda tienen opiniones sobre ese hardware. También es probable que hayan firmado acuerdos de no divulgación (NDA) que les impiden desvelar información. Salehi puede haberse dado cuenta de que sobrepasó algunos límites y pidió que la entrevista fuera retirada.