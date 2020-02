El modo oscuro para Gmail tardó mucho en llegar ya que lo hizo meses después del lanzamiento de Android 10, y algunos usuarios han descubierto este fin de semana que la app ha vuelto a su antiguo diseño de color blanco sin que ellos la cambiaran manualmente.

Lo peor de todo es que la opción para cambiar al modo oscuro ya no aparece en la configuración de la aplicación. En smartphones con Android 10 (como los Pixel de Google), la configuración debería permitir a los usuarios cambiar entre los colores claros, oscuros y los predeterminados del sistema, pero para los usuarios afectados, estas opciones ya no están disponibles.

No parece que ninguna otra aplicación se haya visto afectada por el fallo, y no todos los dispositivos con Android 10 parecen estar sufriendo el problema, pero para los que sí lo están, es molesto. Reiniciar la aplicación no parece tener ningún efecto, y tampoco apagar y encender el teléfono.

Por desgracia, Google no ofrece ningún consejo, pero si eres uno de los desafortunados, hay un truco con el que puedes intentar volver a llevar a tu teléfono al «lado oscuro».

Si mantienes pulsado el icono de la aplicación de Gmail y visitas la página de información de la aplicación, aparecerá la opción Forzar parada. Algunos usuarios han descubierto que, al seleccionarla y reiniciar la aplicación, se restablece la opción del modo oscuro.

Esperemos que Google reconozca el problema y publique pronto una solución.