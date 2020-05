El nuevo veto a los chips de Huawei, explicado al detalle

La última medida del gobierno estadounidense contra Huawei apunta a la línea de flotación de la división de chips HiSilicon de la empresa, que ahora perderá el acceso a herramientas y compañías que son fundamentales para la fabricación de los chips Kirin de la compañía.

Eso podría convertirlo en el golpe definitivo contra la empresa china que, según funcionarios estadounidense, actúa como una «herramienta de influencia estratégica» para el Partido Comunista Chino.

Establecida en 2004, HiSilicon desarrolla chips principalmente para Huawei, y ha conseguido hacerse un hueco en el negocio mundial de chips dominado por empresas estadounidenses, coreanas y japonesas. Como la mayoría de las empresas de electrónica, Huawei depende de otros para los chips que incorporan sus equipos.

Las fuertes inversiones en investigación y desarrollo han ayudado a impulsar un rápido crecimiento de HiSilicon en los últimos años. Esta unidad de 7.000 empleados ha sido fundamental para el ascenso de Huawei como un jugador clave en el negocio global de los smartphones y el negocio de redes 5G.

Los procesadores Kirin de HiSilicon compiten frente a los procesadores más avanzados por Apple, Samsung y Qualcomm, siendo el único ejemplo de un chips chinos que compiten a nivel mundial.

HiSilicon también es fundamental para el liderazgo de Huawei en 5G, ya que sus equipos de redes incorporan sus propios chips. En marzo, Huawei reveló que el 8% de las 50.000 estaciones base 5G que vendió en 2019 no tenían tecnología estadounidense, utilizando en su lugar chips de HiSilicon.

Procesador Kirin 970 presentado en 2018 con capacidades en IA por encima de sus rivales

La división HiSilicon de chips, en una difícil situación

Las medidas anunciadas dejan a la división HiSilicon de chips de Huawei en una difícil situación.

En concreto, la nueva norma de control de exportaciones de EE.UU. tiene como objetivo bloquear el acceso de HiSilicon a dos herramientas cruciales:

el software de diseño de chips de empresas estadounidenses como Cadence Design Systems y Synopsys

la capacidad de fabricación de las «fundiciones» como TSMC, que fabrican chips para las principales empresas de semiconductores del mundo utilizando tecnología estadounidense como Applied Materials, Lam Research y KLA.

Con la nueva restricción, HiSilicon «se encontrarán en una situación en la que no podrán fabricar chips en absoluto, o si lo hacen, entonces ya no estarán a la vanguardia», dice Stewart Randall de la consultora Intralink, con sede en Shangai.

Sin sus propios procesadores, Huawei perderá su ventaja competitiva frente a sus rivales. Un nuevo golpe que se suma a la caída en las ventas internacionales por la prohibición del uso de los servicios de Google.

Fuentes de la industria afirman que Huawei tiene chips almacenados o ya en camino, y la nueva regla de EE.UU. no entrará en vigor durante 120 días así que el efecto no será inmediato.

Los funcionarios de EE.UU. también señalan que podrían conceder licencias para algunas tecnologías, aunque hasta ahora no se han mostrado muy abiertos. HiSilicon podrá seguir usando el software de diseño que ya ha adquirido, aunque no tardará en quedarse obsoleto.

Oblea de fabricación de chips

Aún así, los analistas están de acuerdo en que HiSilicon está en una situación difícil. Casi todas las fábricas de chips del mundo — incluida TSMC y la principal fundición de China, SMIC — compran equipos a los mismos fabricantes estadounidenses.

La nueva norma estadounidense exige licencias a las empresas que utilizan maquinaria estadounidense para construir chips diseñados por Huawei y entregados a la empresa china.

Aunque hay alternativas a las máquinas americanas — la japonesa Tokyo Electron, por ejemplo — sustituir la tecnología americana no es tan simple como cambiar una máquina. «Casi tienes que pensar en ello como en un trasplante de corazón», dijo el Director Ejecutivo de Investigación de VLSI, señalando que las líneas de producción de chips son sistemas finamente calibrados donde todo tiene que funcionar bien en conjunto.

Huawei tiene pocas opciones sobre la mesa

La nueva regla no afectará a productos enviados a un tercero, permitiendo a fabricantes de chips HiSilicon como TSMC enviar chips a un tercero. Ahora bien, los funcionarios de EE.UU. dijeron que estarían atentos a este tipo de triquiñuelas.

Huawei y el gobierno chino podrían redoblar sus esfuerzos para crear capacidades de producción que no requiriesen herramientas estadounidenses, invirtiendo en competidores chinos incipientes y comprando a empresas japonesas y coreanas, incluso si eso requiriese sacrificios de calidad.

Por último, Huawei podría cerrar HiSilicon y volver a comprar chips a otras compañías, siempre que no sean estadounidenses como Qualcomm. Esto dejaría a Huawei con la posibilidad de recurrir a procesadores de Samsung, que no están presentes en todas las categorías de smartphones, o MediaTek, que tradicionalmente no ha estado a la altura de sus competidores en la gama alta.

De hecho, el presidente de Honor ya ha apuntado que mirarán hacia MediaTek para dotarse de chips para sus futuros smartphones.