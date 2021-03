La última filtración del OnePlus 9 muestra el teléfono en tres colores, y sugiere que podría tener un chasis de plástico.

Esta imagen ha sido compartida en Twitter por la conocida fuente de filtraciones Ishan Agarwal, y coinciden con los rumores previos.

Según Agarwal, los colores disponibles serán negro, azul y morado. También podemos ver una pantalla plana con una cámara perforada en la esquina superior izquierda, mientras que alrededor de la parte trasera hay una cámara de triple lente con la marca Hasselblad, una asociación que OnePlus ya ha confirmado.

Curiosamente, no hay bandas de antena en el chasis, lo que sugiere que está hecho de plástico. Las bandas de antena una característica necesaria en los chasis metálicos, porque la señal no puede pasar fácilmente a través del metal, pero no son necesarias con el plástico.

Agarwal sugiere que esto significa que el marco es de plástico, y no es la primera vez que escuchamos algo así. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es de qué está hecha la parte trasera.

Es imposible decirlo con seguridad a partir de las imágenes, pero si OnePlus ha optado por un marco de plástico, es posible que la empresa también haya optado por una parte trasera de plástico, sobre todo porque el Samsung Galaxy S21 tiene una parte trasera de plástico.