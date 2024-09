El padre de la PlayStation reconoce que todos en Sony pensaban que la PS1 sería un fracaso

Ken Kutaragi, conocido como «el padre de PlayStation» por su papel clave en el desarrollo de las consolas PS1, PS2 y PS3, ha compartido una anécdota sobre los inicios de la marca PlayStation.

Durante su discurso en el Tokyo Game Show 2024, Kutaragi reveló que en los primeros días de la PlayStation, muy pocas personas creían que Sony tendría éxito en el mundo del hardware para videojuegos.

A principios de 1993, menos de dos años antes del lanzamiento de la PS1 en Japón, Kutaragi y su equipo comenzaron a recorrer el mundo en busca de opiniones y comentarios de desarrolladores de videojuegos. Según relató en su intervención, la respuesta que recibieron fue abrumadoramente negativa.

Queríamos compartir nuestra pasión y queríamos saber qué esperaban y qué no. Visitamos decenas de compañías, si no cientos, y fue una gran experiencia… pero no estaban interesados en absoluto.» Todos nos dijeron: ‘No lo hagan, múltiples empresas lo han intentado y han fallado. Ustedes también van a fracasar.