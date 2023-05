El rival chino de ChatGPT se niega a responder a preguntas delicadas sobre el Presidente Xi Jinping o el COVID, e incluso bloquea el acceso a los usuarios que se atreven a preguntar por la opinión del líder comunista sobre Winnie the Pooh.

La IA china — llamada Ernie Bot y lanzada en marzo por la empresa tecnológica Baidu, con sede en Pekín — ha sido promocionada por el país como una alternativa mejor a los peligros que plantea el ChatGPT de OpenAI.

Pero cuando Eunice Yoon, periodista de la CNBC, le preguntó sobre COVID y el presidente Xi Jinping en inglés y chino, Ernie Bot se calló o respondió información errónea.

Cuando la reportera preguntó: «¿Cuál es la relación entre Xi y Winnie the Pooh?», no sólo no obtuvo respuesta, sino que el acceso a Ernie quedó inhabilitado.

Desde 2017, Xi ha prohibido en las redes sociales chinas cualquier mención al oso de dibujos animados, debido que a menudo se ha señaladgo el parecido con el líder chino.

Su enfado se desató después de que una foto en la que aparecía el corpulento Xi caminando junto al presidente Barack Obama en 2013 se convirtiera en un meme que pintó a Xi bajo la luz poco favorecedora de un Pooh de tamaño inferior al de su alto y esbelto amigo Tigger.

La reportera también preguntó a Ernie de dónde procedía el virus COVID-19. «El origen del nuevo coronavirus sigue siendo objeto de investigación científica», respondió Ernie en inglés, sin mencionar que el virus que ha matado a casi 7 millones de personas en todo el mundo procede de China, o que puede haber sido creado y filtrado desde un laboratorio de Wuhan.

Ernie también se negó a comentar por qué China puso fin a sus políticas extremas de «cero-COVID», que el régimen autoritario detuvo recientemente tras las protestas en el país.