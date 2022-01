El Samsung Galaxy S22 Ultra se deja ver en sus cuatro colores oficiales

Al paso que van las filtraciones, le van a quedar pocas cosas que presentar a Samsung cuando se anuncie oficialmente la familia Galaxy S22.

Ahora, la conocida fuente Ishan Agarwal han filtrado aún más información sobre el próximo buque insignia, Galaxy S22 Ultra, junto con varios renders oficiales.

Samsung lanzará el Galaxy S22 Ultra en cuatro colores y, como ya había filtrado, Agarwal confirma que se lanzará con Gorilla Glass Victus+.

Además, el Galaxy S22 Ultra contará con un Armor Aluminium Frame, el mismo nombre que Samsung utiliza para el Galaxy Z Flip3 y el Galaxy Z Fold3.

Además, el Galaxy S22 Ultra será uno de los primeros dispositivos en lanzarse con One UI 4.1, una versión actualizada de Android 12. Actualmente, no está claro en qué se diferenciará One UI 4.1 de One UI 4.0, que aún no ha llegado a todos los smartphones y tablets de Samsung existentes.

Agarwal también indica que el S Pen tendrá una latencia de solo 2,8 ms, lo que lo hará ideal para escribir o dibujar sobre su pantalla de 6,8″ (3088 x 1440 píxeles) con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz.

La grabación de vídeo admitirá el ajuste automático de la tasa de frames al contenido, y contará con batería de 5.000 mAh con carga rápida a 45W (cable) / 15W (inalámbrica).

Se cree que el Galaxy S22 Ultra llegará el 8 de febrero junto con el resto de la serie Galaxy S22 y la serie Galaxy Tab S8 en un evento Galaxy Unpacked.

Samsung ya ha presentado el chip Exynos 2200 que, probablemente, sea el que llegue a Europa con la nueva familia. Las variantes de Snapdragon 8 Gen 1 deberían llegar a China y Norteamérica.