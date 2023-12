El video espacial de Apple Vision Pro emociona a los afortunados que lo han probado

Apple contin煤a desvelando nuevas experiencias tecnol贸gicas, y en esta ocasi贸n, ha brindado la oportunidad a un grupo selecto de periodistas de probar el Vision Pro. Este evento llega tras el lanzamiento de iOS 17.2, que permite la grabaci贸n de videos espaciales en el iPhone 15 Pro.

Entre los periodistas invitados se encuentra Raymond Wong de Inverse, que ofrece una descripci贸n emocional sobre su experiencia al revivir un video espacial con su madre en un restaurante de dim sum.

Wong expresa la sensaci贸n de volver al momento capturado, conmovido al ver a su madre hablar y re铆r en este formato espacial, resaltando la importancia de estos momentos en su vida.

En un v铆deo espacial, mi madre y yo est谩bamos comiendo dim sum en un restaurante y yo le explicaba qu茅 es y qu茅 hace el Apple Vision Pro. Lo grab茅 el fin de semana pasado, as铆 que lo ten铆a fresco en la memoria. Al volver a ver el v铆deo del interior del Vision Pro, fue como si nos transport谩ramos al restaurante, sentados uno frente al otro ante una mesa de platos.

Inclinaba mucho la cabeza, casi incr茅dula por lo surrealista que era ver a mi madre hablando, riendo y comiendo en un v铆deo espacial. Mi madre fue quien hizo que me interesara por la tecnolog铆a y no creo que tuviera una carrera escribiendo sobre la nueva tecnolog铆a de consumo si no fuera por su inter茅s en ella. Para m铆, estas conversaciones son muy valiosas, as铆 que verlas reproducidas con una sensaci贸n de presencia me ha tocado la fibra sensible.

En un momento dado, luch茅 contra unas lagrimitas aunque solo fuera porque hab铆a tres representantes de Apple sentados a mi lado. Consciente de EyeSight y de la posibilidad de que vieran mis l谩grimas, les pregunt茅 si pod铆an ver mis ojos en la pantalla exterior del Vision Pro. Me dijeron que no. Software de pre-lanzamiento, 驴sabe? Obviamente, no pude confirmarlo yo mismo como persona que llevaba Vision Pro.