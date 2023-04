Elon Musk está pagando de su bolsillo las insignias azules de algunas personas famosas

El CEO y propietario de Twitter, Elon Musk, dijo que la compañía eliminaría las marcas azules de los usuarios que no pagaran 8 dólares al mes por la suscripción a Twitter Blue.

Ahora, Twitter ha eliminado las marcas azules para los usuarios que no pagan, pero no para todos, ya que algunas personas famosas siguen teniendo la marca a pesar de no haber pagado por ellas. Resulta que Elon Musk está pagando estas marcas de su propio bolsillo.

El propio Musk lo ha confirmado en Twitter, como no podía ser de otra forma, admitiendo que está pagando personalmente las marcas azules de William Shatner, LeBron James y Stephen King. Efectivamente, las tres cuentas siguen teniendo su insignia azul.

Musk no dio más detalles sobre por qué decidió pagar por esas marcas de verificación, y no está claro si planea pagar por más.

Puede que sea una broma de Musk, dado que los tres dijeron explícitamente que no pagarían por las marcas de verificación. En un tuit reciente, King dijo que no se ha suscrito a Twitter Blue ni ha dado su número de teléfono a Twitter; anteriormente, dijo que no pagaría por la marca de verificación.