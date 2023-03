Elon Musk se disculpa por haberse burlado de un empleado con discapacidad

Elon Musk se ha disculpado tras burlarse públicamente de un empleado de Twitter con discapacidad que no estaba seguro sobre si había sido despedido por la empresa.

Musk cuestionó el rendimiento laboral del ex empleado, Haraldur Thorleifsson, y dijo que «no había hecho casi nada de trabajo en los últimos cuatro meses.»

Thorleifsson abrió su ordenador de trabajo el pasado domingo y descubrió que ya no tenía conexión con los sistemas corporativos. Thorleifsson tuiteó el lunes a Musk diciendo que no había obtenido respuesta del departamento de Recursos Humanos de Twitter y que esperaba que le aclararan si seguía siendo empleado de la empresa.

Estimado @elonmusk 👋

Hace 9 días se cortó el acceso a mi ordenador de trabajo, junto con otros 200 empleados de Twitter.

Sin embargo su jefe de RRHH no es capaz de confirmar si soy empleado o no. No habéis contestado a mis correos electrónicos.

¿Quizás si suficientes personas retwittean me contestaréis aquí?