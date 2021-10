Epic Games lo admite: Impostores de Fortnite es una copia de Among Us

El modo Impostores de Fortnite es una copia de Among Us en todo menos en el nombre, como sabe cualquiera que lo haya probado.

Ahora, casi dos meses después de su lanzamiento, Epic Games reconoce por fin en las notas del parche de hoy lo que era evidente: Impostores está «inspirado» en Among Us de Innersloth.

Así lo indica Epic Games en su página web:

El parche v18.20 trae mejoras a Impostores, ¡el modo de juego inspirado en Among Us de Innersloth!

Impostores se lanzó en agosto, ambientado en el universo 3D de Fortnite, pero tomando prestados la jugabilidad, las mecánicas e incluso la terminología de Among Us (como el propio nombre «Impostores»).

En ese momento, Epic no hizo ninguna mención a Among Us, lo que llevó a los miembros del equipo de Innersloth a quejarse de que se copiara su trabajo.

Como señaló en su momento el cofundador de Innersloth, Marcus Bromander, la empresa no patentó la mecánica de Among Us, pero lamentó la falta de esfuerzo de Epic para desarrollar su propia versión del juego.