Esta IA extrae de webcams públicas el momento en que alguien se ha fotografiado para Instagram

Un artista digital, Dries Depoorter, ha creado un software de inteligencia artificial (IA) que compara las grabaciones de cámaras públicas con las publicaciones de Instagram para encontrar el momento en que se tomó una foto.

El artista belga ha publicado un vídeo de su proyecto The Follower, que aprovecha cámaras abiertas que son públicas y emiten en directo en sitios web como EarthCam.

A continuación, recopiló todas las fotos de Instagram etiquetadas con las ubicaciones de las cámaras abiertas y luego utilizó un software de IA para cruzar las fotos de Instagram con las imágenes grabadas

. Entrenó al software para que escaneara las grabaciones y las comparara con las fotos de Instagram que había escaneado, y funciona sorprendentemente bien.

El resultado ofrece una visión de influencers de Instagram mientras posan para la foto perfecta en las redes sociales. El artista belga dice que el programa se centró en los influencers de Instagram que tienen más de 100.000 seguidores.

El proyecto de Depoorter muestra la cantidad de poses que un influencer está dispuesto a probar para conseguir el encuadre perfecto.

¿Estamos en constante vigilancia?

El trabajo de Depoorter aborda temas como la privacidad, la IA, la vigilancia y las redes sociales. «Si echas un vistazo a todo mi trabajo puedes ver que muestro los peligros de las nuevas tecnologías», dice Depoorter.

«Espero llegar a mucha gente haciéndolo realmente sencillo. No me gusta el arte difícil. Me gusta que sea muy sencillo. Creo que formo parte de una nueva generación de artistas que trabajan con la tecnología».

El proyecto anterior de Depoorter, The Flemish Scrollers, consistía en marcar cada vez que un político belga utilizaba su teléfono durante una reunión del gobierno. Ese proyecto utilizaba también la IA y el reconocimiento facial, y una vez que se pillaba a un político usando su teléfono se publicaba en Twitter con el político distraído etiquetado.