Estados Unidos etá satisfecho por haber anulado la capacidad de innovación en chips de Huawei

La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, ha comentado sobre el nuevo chip Kirin de 7nm que incorpora el recién anunciado Huawei Pura 70.

Durante una entrevista en el programa «60 Minutos» de CBS News, Raimondo afirmó que el nuevo teléfono de Huawei demuestra que China todavía está muy rezagada en tecnología de chips. Añade que los controles comerciales de la administración Biden han demostrado ser un éxito.

La Secretaria de Comercio de Estados Unidos continúa diciendo que el nuevo chip de 7nm de Huawei no tiene capacidades tan avanzadas y de vanguardia como los procesadores estadounidenses.

Lo que me dice es que los controles de exportación están funcionando porque ese chip no es ni de cerca tan bueno. Está años detrás de lo que tenemos en Estados Unidos. Tenemos los semiconductores más sofisticados del mundo. China no los tiene. Hemos superado a China en innovación.