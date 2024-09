Estas funciones exclusivas de la cámara del Pixel 9 llegarán a modelos anteriores

Los nuevos smartphones de Google siempre traen consigo funciones exclusivas de cámara que los distinguen del resto. Sin embargo, muchas de estas características terminan llegando a dispositivos Pixel más antiguos a través de actualizaciones de software.

Según un informe, varias funciones exclusivas del Google Pixel 9 estarán disponibles próximamente en modelos anteriores como el Pixel 6, Pixel 7 y Pixel 8.

Funciones Reimagine y Auto Frame llegarán a los Pixel anteriores

Se ha descubierto en la aplicación de Google Photos evidencia de que las funciones Reimaginar y Auto Encuadre se implementarán en modelos anteriores de Pixel.

Aunque no se ha confirmado si los dispositivos de la serie A, más asequibles, recibirán estas actualizaciones, es una excelente noticia para los usuarios de los modelos principales de Google.

Para quienes no estén familiarizados, Reimaginar permite a los usuarios modificar texturas, colores o materiales en sus fotos mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, puede alterar la apariencia del fondo de una imagen.

Función Reimaginar del Editor Mágico

*Encuadre Automático**, por su parte, utiliza IA para sugerir automáticamente mejoras en la composición de las imágenes, analizando su contenido.

Función Reencuadre del Editor Mágico

Actualmente, la aplicación de Google Photos tiene tres versiones con diferentes configuraciones. La versión básica está disponible en todos los dispositivos Android, pero las otras dos son exclusivas para dispositivos Pixel. Una versión está destinada a los Pixel lanzados entre 2021 y 2023 (Pixel 6 a Pixel 8), mientras que la otra es exclusiva de la serie Pixel 9, lanzada en 2024.

El código relacionado con las funciones Reimaginar y Auto Encuadre ya se ha encontrado en la versión 6.99 de Google Photos para los Pixel lanzados entre 2021 y 2023. Esto indica que Google planea implementar pronto estas funciones de cámara y edición en sus modelos más antiguos.

¿Y los dispositivos no Pixel?

Lamentablemente, hasta ahora, las cadenas de código relevantes no están presentes en la aplicación de Google Photos para dispositivos que no son Pixel. Esto sugiere que los dispositivos Android de otras marcas no recibirán estas actualizaciones en el futuro cercano, manteniendo las funciones avanzadas limitadas a los usuarios de la familia Pixel.