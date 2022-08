Este disco duro portátil de Amazon es un timo: Ni es SSD ni tiene la capacidad que promete

Hace unos días, un investigador encontró un disco duro externo SSD de 30 TB en AliExpress que resultó ser un timo, ya que, tras comprarlo, comprobó que la carcasa oculta una simple tarjeta microSD de 512MB en su interior.

Aunque muchos piensan que este tipo de engaños solamente pueden ocurrir en plataformas como AliExpress, donde no es raro encontrar productos de baja calidad, la realidad es que también se pueden encontrar productos así en Amazon.

Hemos revisado el catálogo de discos SSD portátiles de Amazon España en busca de discos de gran capacidad pero bajo precio y, sorprendentemente, nos hemos encontrado con el mismo modelo de disco duro a la venta.

Algunas imágenes promocionales del disco duro en Amazon.es

En Amazon España, el disco duro en cuestión está a la venta por varios vendedores en capacidades que van desde los 512GB hasta los 16TB. El modelo de mayor capacidad (16TB) está a la venta por solo 70€, así que es toda una ganga. Puedes ver todos los modelos aquí.

Basta con leer los comentarios de los usuarios para comprobar que, como ocurre con los modelos a la venta en AliExpress, los mismos discos duros a la venta en Amazon son un timo en toda regla.

Esta fotografía subida por un comprador de Amazon muestra el interior de la carcasa, que deja ver una tarjeta microSD pegada con cola a una placa de circuito impreso. Por tanto, ni es tecnología SSD ni, por supuesto, existen tarjetas microSD de tanta capacidad.

Como reveló el investigador, el firmware de este disco duro ha sido modificado para informar al ordenador una capacidad ficticia muy superior a la real. Al guardar datos, unos se escriben encima de otros, de manera que no resulta nada fiable. Además, cualquier transferencia resulta lentísima.

Algunos comentarios de compradores de Amazon son bastante reveladores:

No funciona, metes cosas y luego no están, lentísimo, una pésima compra y para empeorar el caso hacer la devolución es mas que una odisea (5/5/2022)

He introducido imágenes y no las admite. No acaba de ir bien, no se me guardan archivos (12/8/2022)

Guardé archivos en Linux dentro de carpetas, y al poco tiempo de copiar los archivos habían desaparecido y las carpetas estaban vacías (19/1/2022)

La velocidad de transferencia que indica no supera los 70 kb/s, quedándose en muchos momentos en 0 bytes/s. Copiar 55Gb me va a tardar «Más de 1 día» (21/12/2021)