Este plegable de Samsung se dobla hacia dentro y hacia fuera

Samsung llegó al CES 2023 con dos conceptos de producto: su pantalla «Flex In and Out» y una nueva bisagra.

Samsung ha estado trabajando en una forma de eliminar la arruga que se forma en el centro de las pantallas plegables, y puede que lo haya conseguido con su nueva tecnología de bisagra y pantalla.

Lo que hace interesante a esta tecnología es la capacidad de la pantalla para girar 360 grados. Esto significa que, en un teléfono plegable, la pantalla podría doblarse hacia dentro o hacia fuera. En cuanto a la bisagra, su diseño permite una forma más holgada — parecida a una gota de agua — cuando se pliega hacia dentro, lo que hace que el pliegue se note mucho menos.

Estos prototipos se pudieron ver en el stand de Samsung en el CES 2023, pero inicialmente sólo había una foto buena del mismo. Sin embargo, Samsung ha compartido algunas imágenes nuevas con The Verge que muestran el factor de forma y la tecnología utilizada.

El dispositivo que aparece en las fotos no es un Galaxy Z Fold, pero tiene un diseño similar. Se espera que la pantalla Flex In and Out y la bisagra de gota de agua puedan ser adoptadas por el próximo plegable de Samsung: Galaxy Z Fold 5.