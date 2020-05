Elon Musk ha dado una respuesta contundente a Jerome Pesenti, vicepresidente de Inteligencia Artificial en Facebook, cuando este cuestionó el conocimiento del CEO de Tesla y Space X sobre el tema de IA: «Facebook apesta».

Todo comenzó con un artículo publicado por la CNBC en el que algunos investigadores discrepaban con las numerosas afirmaciones de Musk de que la inteligencia artificial de los ordenadores es un riesgo para la humanidad.

El directivo de Facebook se hizo eco de este artículo y criticó las advertencias de Musk sobre los peligros de la Inteligencia General Artificial (AGI).

«Creo que mucha gente en la comunidad de la IA estaría de acuerdo en decirlo públicamente», escribió Pesenti en Twitter. «Musk no tiene ni idea de lo que está hablando cuando habla de IA. No existe eso de la AGI [Inteligencia General Artificial] y no estamos ni cerca de igualar la inteligencia humana.»

La respuesta breve de Musk atrajo rápidamente a casi 10.000 personas que han hecho ‘Like’ en su crítica a la popular red social.

Facebook sucks — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2020

«Creo que la gente que es detractora y trata de buscar estos escenarios del día del juicio final, simplemente, no lo entiendo. Es realmente negativo y de alguna manera creo que es bastante irresponsable», dijo Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, después de que le preguntaran sobre la opinión de Musk.

A pesar de sus temores personales sobre el futuro uso de tales herramientas, Musk ha estado involucrado en numerosas empresas de IA a lo largo de los años. Ha invertido o ha estado vinculado en proyectos como Neuralink, DeepMind y el laboratorio de investigación estadounidense OpenAI.

En 2017, Musk dijo a la Asociación Nacional de Gobernadores: «Tengo exposición a la IA más vanguardista, y creo que la gente debería estar realmente preocupada por ella. La IA es un riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana de una manera que no lo son los accidentes de coche, los accidentes de avión, las drogas defectuosas o la mala alimentación, que son perjudiciales para un conjunto de individuos de la sociedad, pero que no son perjudiciales para la sociedad en su conjunto».

Años antes, en 2014, Musk advirtió que la IA es «potencialmente más peligrosa que las armas nucleares».

Elon Musk acaparado muchos titulares en las últimas semanas por usar su cuenta para expresar opiniones sobre los cierres de actividad ordenados a causa de COVID-19. El lunes, anunció que una planta de Tesla en California reabriría en contra de las reglas del condado de Alameda, y sugirió que podría ser arrestado.