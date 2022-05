Facebook congela las contrataciones y culpa a Apple de sus problemas

Apple lanzó el año pasado su función de transparencia de seguimiento de aplicaciones, que permite a los usuarios de iPhone optar por no ser rastreados por las apps.

El cofundador y presidente de Meta, Mark Zuckerberg, no lo encajó demasiado bien. Publicó anuncios a toda página que se publicaron en periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Los anuncios se quejaban de que Apple estaba perjudicando a las pequeñas empresas al limitar su capacidad de mostrar a los clientes anuncios personalizados. Los anuncios también señalaban que «10 millones de empresas utilizan nuestras herramientas publicitarias cada mes para encontrar nuevos clientes, contratar empleados y relacionarse con sus comunidades.»

El año pasado, Meta dijo que podría perder 10.000 millones de dólares en ingresos para la compañía.

Ahora Meta ha anunciado ahora una importante congelación de la contratación que afecta a todas las unidades de la empresa.

La matriz de Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, culpa a cuatro factores, estando la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple en la parte superior de esa lista.

Los cuatro factores que están amortiguando los ingresos de Meta incluyen:

La pérdida de señal por los cambios de iOS (transparencia de seguimiento de aplicaciones)

La guerra en Ucrania

El «entorno macroeconómico general».

La relajación de los confinamientos, que hace que la gente pase menos tiempo online

El informe de Meta deja claro que el problema de Meta con la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones de Apple tiene menos que ver con que perjudique a las pequeñas empresas que con que perjudique a Meta.

El director financiero escribe: «Nos enfrentamos a vientos en contra, incluyendo un crecimiento de los ingresos más lento de lo previsto a principios de año.»

Apple señala, como siempre lo ha hecho cuando se le pregunta sobre el tema, que la Transparencia de Seguimiento de Apps no requiere que Facebook haga ningún cambio en sus negocios. «Creemos que es una simple cuestión de defender a nuestros usuarios. Los usuarios deben saber cuándo se recopilan y comparten sus datos en otras aplicaciones y sitios web, y deben tener la opción de permitirlo o no.»